Nedeljni pregled kriptovaluta – četvrta nedelja jula 2018.

Izgleda da smo u sezoni predviđanja, jer se razni investitori u bitcoin ekosistem ponovo interesuju za buduća kretanja vrednosti valuta. Razlog za ovo ne treba tražiti dalje od najnovijeg trenda rasta cene bitcoina koja je testirala 8.500 dolara nivo pre nego što se ponovo povukao i trgovao oko nivoa od 8.200 dolara juče uveče. Poslednji put kada je bitcoin prešao 8.000 dolara pre ovoga je bilo u maju 2018. godine, nakon čega se povukao ispod vrednosti od 6.000 dolara. Sveukupno gledano, 2018. godina je bila jedna od trendova opadanja za kriptovalutu nakon što je imala najvišu vrednost ikada od skoro 20.000 dolara pre samog početka godine. Usred sve volatilnosti i masovnog prodavanja, nekoliko predviđanja su se pojavila iz različitih uglova, kako u podršci, tako i protiv održivosti kriptovalute. Neka od predviđanja gledala su na bitcoin kao na balon, naročito tokom njegovih brzih kretanja nadole. Međutim, čak i tokom dužeg trenda opadanja, jedan broj entuzijasta zadržao je svoju prognozu eventualnog dna u vidu, insistirajući na masovnom rastu koji je u toku. Sa najskorijim skokom sa 6.000 dolara, glas entuzijasta i onih koji podržavaju kriptovalute postali su još glasniji. Dok je govorio za Fast Money CNBC-a, Spencer Bogart iz Blockchain Capital-a potvrdio je da će bitcoin ići naviše u bliskoj budućnosti, jer smatra da je potez povlačenja možda iscrpljen, piše CCN. Bitcoin, koji je počeo sedmicu u ponedeljak 23. jula sa 7.397 dolara, već u utorak je beležio rast i otvorio vrednošću od 7.723,2 dolara. Ovaj nivo je manje više održavao do kraja nedelje pa je tako u sredu otvorio berzu sa 7.934,6 dolara, dok je u četvrtak imao blagi pad i otvorio vrednošću od 8.289,7 dolara. U petak je nastavio svoju putanju i otvorio vrednošću od 8.151 dolara. Danas bitcoin započinje novu nedelju i njegova vrednost na otvaranju iznosi 8.117,4 dolara.

Prošle sedmice, bilo je nekoliko pokušaja da ETH probije otpor od 485 dolara. Međutim, kupci ETH nisu uspeli da postignu moćni zamah i par je ostao u jakom opsegu iznad podrške od 450 dolara. Počnimo sa 12-časovnim grafikonom ETH/USD da razumemo trenutna kretanje cena iznad podrške od 450 dolara. Nedavni padovi bili su zaštićeni ključnom trend linijom rasta, uz trenutnu podršku od 456 dolara. Slično tome, dobici su ograničeni trend linijom pada sa otporom od 475 dolara. Prema tome, čini se da je u pitanju značajan obrazac proboja sa otporom od 475 dolara i podrškom u iznosu od 456 dolara. Ukoliko bi cena probila otpor od 475 dolara, ona bi se mogla ubrzati iznad otpora od 485 dolara i najverovatnije preseliti u zonu rasta. Nasuprot tome, proboj opadanja ispod podrške od 456 dolara može da dovede do velikog pritiska na kupce Ethera. Sledeće ključne podrške iznose 452 dolara, 440 dolara i 425 dolara. Na 2-časovnom grafikonu ETH/USD, sličan kratkotrajni trend proboja se formira sa otporom blizu 470 dolara i podrškom od 463 dolara. S druge strane, čini se da postoji snažna baza podrške blizu nivoa od 456 dolara, što ukazuje na pozitivnu akciju cena. Međutim, cena Ethera mora da prekine otpor od 475 dolara i 485 dolara kako bi otvorio vrata za rast u predstojećim danima. Cilj kupaca ETH-a je da prekorači ove otpore jer su vratili 460 dolara, dok će prodavci pokušati da nastave trend opadanja ispod 450 dolara, piše Ethnews. Pogled na cenu ethereum-a tokom prošle sedmice ukazuje na to da je valuta počela sa 460 dolara, a u utorak je beležio blagi rast i otvorila je vrednošću od 462,79 dolara. Ovaj nivo je kao i svoj stariji brat, bitcoin, održavao manje više do kraja nedelje pa je u sredu ethereum otvorio sa 465,53 dolara. U četvrtak je beležio blagi pad i otvorio je sa 472,39 dolara, da bi u petak otvorio berzu sa 473,71 dolara. Danas ethereum započinje novu nedelju i iznosi 458,61 dolara.

