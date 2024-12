Bluesky krši pravila u EU 

Evropska unija kaže da alternativa na Twitteru Bluesky krši pravila EU Zakona o digitalnim uslugama u vezi sa otkrivanjem informacija, prenosi Reuters. Ali pošto Bluesky još uvek nije dovoljno velik da bi se smatrao „veoma velikom onlajn platformom“ u okviru DSA, regulator kaže da ne može da reguliše Bluesky na način na koji radi X ili Threads.

The Financial Times citira portparola Evropske komisije Thomas Regnier, koji je rekao novinarima o kršenju tokom brifinga za štampu:

„Sve platforme u EU . . . moraju da imaju posebnu stranicu na svojoj veb stranici na kojoj piše koliko korisnika imaju u EU i gde su legalno osnovani“, rekao je portparol komisije Tomas Regnier. „To nije slučaj za Bluesky od danas. Ovo se ne poštuje.”

Regnier je, kako se izveštava, rekao da je Komisija zatražila od 27 nacionalnih vlada EU da potraže „bilo koji trag Bluesky” poput kancelarija u EU. Regulator još uvek nije direktno kontaktirao Bluesky , piše The Financial Times. Bluesky nije odmah odgovorio na The Vergeov zahtev za komentar.

DSA je dizajniran da smatra platforme zakonski odgovornim za sadržaj koji im se postavlja, ali sa manje od 45 miliona korisnika, Bluesky još uvek nije dovoljno velik da se kvalifikuje za svoju veoma veliku onlajn platformu. Procvat registracije nakon američkih predsedničkih izbora povećao je broj korisnika na 15 miliona korisnika pre 10 dana, a sada je na 22,5 miliona korisnika, prema sajtu za praćenje statistike koji je sastavio jedan od programera platforme. Njegov nastavak rasta mogao bi ga uskoro dovesti u sukob sa regulatorima EU.

