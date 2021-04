Bosch veruje u AIoT, elektrifikaciju i zeleni vodonik kao put napretka

Bosch, dobavljač tehnologije i usluga, kombinuje internet stvari (IoT) i veštačku inteligenciju (AI) i veruje da će elektromobilnost omogućiti razvoj novih poslovnih oblasti imajući u vidu trenutne suštinske tehnološke primene kao i promene u sferi ekologije.

U tehnologiji pogonskih sistema, elektromobilnost se pokazala kao osnova poslovanja kompanije Bosch. Dener je naveo da kompanija vrši znatna direktna ulaganja u ovu oblast – dodatnih 700 miliona evra je uloženo samo ove godine. Do sada direktna ulaganja u elektromobilnost iznose pet milijardi evra. Prihodi od prodaje električnih komponenti kompanije Bosch trenutno rastu dva puta brže od tržišta, skoro 40 procenata. Cilj je da se godišnja prodaja petostruko poveća, i to

na približno pet milijardi evra do 2025. godine, kao i da se ulaganja u potpunosti isplate godinu dana ranije. „Elektromobilnost je odavno prestala da bude samo stvar budućnosti. Naša direktna ulaganja sada počinju da se isplaćuju”, izjavio je CEO kompanije Bosch na onlajn konferenciji za štampu. Kompanija je sveukupno primila narudžbine u vrednosti od preko 20 milijardi evra tokom 2020.

U prva tri meseca ove godine, prodaja Bosch Grupe porasla je za 17 procenata u poređenju sa istim periodom prethodne godine. „Sa dobrim prvim kvartalom, kompanija Bosch je uspešno započela je 2021. godinu”, rekao je prof. Štefan Azenkeršbaumer, finansijski direktor i zamenik predsednika Upravnog odbora kompanije Bosch. On je izrazio poverenje u razvoj poslovanja tokom 2021. godine, ali očekuje da će to biti još jedna godina puna izazova. U tekućem periodu očekuje se porast prodaje od oko 6 procenata u odnosu na isti period prethodne godine, dok bi marža iz poslovanja trebalo da se blago poveća na oko 3 procenta – ili oko 4 procenta bez troškova restrukturiranja. Međutim, ovo zavisi od efekata uskih grla na tržištu poluprovodnika, što je teško proceniti. „Godina 2021. predstavljaće značajnu prekretnicu na putu ka ponovnom postizanju ciljne marže od oko 7 procenata u naredne dve do tri godine”, naveo je Azenkeršbaumer.

Ohrabrujuća poslovna 2020. godina, uprkos pandemiji, s obzirom na ostvaren rezultat (EBIT iz poslovanja, prilagođen efektima akviziranja Automotive Steering i BSH Kućnih aparata) od dve milijarde evra je od ključnog značaja za Bosch, jer omogućava kompaniji da nastavi da ulaže u oblasti koje će biti važne u budućnosti. Prihod od prodaje iznosio je 71,5 milijardi evra, investiranje od 5,9 milijardi evra u oblast istraživanja i razvoja koje je ostalo u suštini isto, a EBIT marža iz poslovanja dostigla je 2,8 procenata. Rezultat je iznosio 4,7 odsto, nakon prilagođavanja troškovima restrukturiranja, što je dodatno opteretilo rezultate poslovanja u 2020. godini.

Megatrend umrežavanja: klijenti postaju sastavni deo razvoja

Cilj kompanije Bosch je da iskoristi konkurentnu prednost koja potiče iz bogatog iskustva kombinovanja umreženosti (internet stvari, IoT) i veštačke inteligencije (AI) što će omogućiti stvaranje novih biznisa i dovesti je u poziciju vodeće AIoT kompanije. Bosch predviđa da će sa proizvodima sa veštačkom inteligencijom ostvariti prodaju od više milijardi evra u nekoliko sledećih godina. Očekuje se da se prodaja povezanih proizvoda za kuću udvostruči: sa četiri miliona prošle godine na oko osam miliona jedinica u 2021. Pored toga, kompanija Bosch želi da iskoristi veštačku inteligenciju za procenu podataka o tome kako klijenti koriste Bosch proizvode, i da na taj način obezbedi ažuriranja softvera koja će omogućiti nove funkcije i usluge za te klijente. „Umrežavanje stvari omogućava saznanja o tome kako se stvari koriste”, rekao je Dener. „Tako možemo da kontinuirano unapređujemo proizvode, ažuriramo ih i obezbeđujemo klijentima više benefita”.

Recimo, u oblasti video-bezbednosti, video-analiza na osnovu neuronske mreže otvaraju se nove mogućnosti. Zbog toga Bosch integriše detektore i u nove kamere i u kutiju sa veštačkom inteligencijom koja se može povezati sa instaliranim uređajima. Prva aplikacija je saobraćajni detektor koji će inicijalno biti u mogućnosti da precizno detektuje i locira vozila u situacijama kada dođe do gužve u saobraćaju, čak i kada osvetljenje nije najbolje. Što više podataka dobije aplikacija klijenta, to će veštačka inteligencija moći više da uradi, uključujući preciznu detekciju nezgoda.

Megatrend elektrifikacije: nove mogućnosti u nekoliko oblasti poslovanja

Napori u borbi protiv klimatskih promena na globalnom nivou podstiču elektrifikaciju i zeleni vodonik. Dener veruje da elektrifikacija otvara nove mogućnosti u nekoliko oblasti poslovanja: „Za elektrifikaciju su potrebna rešenja ne samo za električni pogon automobila, već i za električno grejanje objekata”. Kada je u pitanju elektromobilnost, ključni pokretači promena jesu smanjeni troškovi baterija i standardi za emisije kreirani tako da ispune ciljeve klimatskih zahteva. Kada je u pitanju tehnologija izgradnje, posebno u oblasti grejanja i ventilacije, sve veću ulogu igra upotreba toplotnih pumpi i obnovljivih izvora energije.

Recimo, kada su u pitanju sistemi grejanja, Bosch raste mnogo brže od tržišta sa rešenjima zasnovanim na električnoj energiji. Prodaja toplotnih pumpi porasla je za više od 20 procenata tokom 2020. godine, a Dener očekuje da se utrostruči do 2025. Kompanija takođe očekuje da će preuređenje rezidencijalnih objekata u skladu sa Evropskim „Zelenim Dogovorom“ obezbediti snažan podsticaj za rast. Imajući to u vidu, Bosch želi da iskoristi svoju „investicionu snagu, velike proizvodne kapacitete i stručnost u oblasti komercijalnih proizvoda”. Kada su u pitanju posebno efikasne i tihe toplotne pumpe voda-vazduh, prodaja tih jedinica je skoro udvostručena u Nemačkoj tokom 2020.

Vodonik kao megatrend: tržište gorivnih ćelija vredno milijarde

Bosch je takođe usredsređen na rastuće tržište sve popularnijeg vodonika: kompanija veruje da će tržište zelenog vodonika u EU vredeti skoro 40 milijardi evra do 2030. godine – uz godišnje stope rasta od 65 procenata. Gorivne ćelije pretvaraju vodonik u električnu energiju, a Bosch razvija i stacionarna i mobilna rešenja za gorivne ćelije. Od 2021. do 2024. Bosch planira da uloži milijardu evra u tehnologiju gorivnih ćelija. „Bosch je već spreman za H 2 ”, rekao je Dener. Ove godine se planira puštanje u rad 100 postrojenja sa stacionarnim gorivnim ćelijama. Ona će električnom energijom snabdevati korisnike poput centara za podatke, industrijskih proizvođača i stambenih područja. Jedna stacionarna gorivna ćelije na bazi čvrstih oksida koja se nalazi u centru Bamberga u Nemačkoj puštena je u rad krajem marta 2021. zajedno sa Stadtwerke Bamberg, gradskom komunalnom službom.

Bosch procenjuje da će tržište komponenata za gorivne ćelije vredeti približno 18 milijardi evra do kraja decenije. Dener veruje da je Bosch u dobroj poziciji: „Imamo sve što je potrebno da takođe budemo lider na ovom tržištu”. Bosch je nedavno ostvario saradnju na proizvodnji pogonskih sistema sa gorivnim ćelijama sa kineskom kompanijom Qingling Motor Grupa. Planirano je da se probni vozni park od 70 kamiona nađe na putevima pre kraja ove godine.

Dener: Planovi EU mogu da ugroze CO₂ neutralnost

Dener ne veruje da inicijalni planovi EU vezano za standard emisije Euro 7 motora imaju smisla; ipak, on je izrazio zadovoljstvo time što se sada vidi pomak u debati i što postaje objektivnija. On je objasnio zašto je to tako: „Klimatske aktivnosti se ne odnose na kraj primene motora sa unutrašnjim sagorevanjem. One se odnose na kraj primene fosilnih goriva. Goriva iz obnovljivih izvora čine drumski transport CO₂ neutralnim isto kao i elektromobilnost i zelena energija”. Generalni direktor kompanije Bosch podseća da je klimatski neutralna mobilnost skoro podjednako ambiciozan cilj kao što je to bio let na Mesec 60-ih godina prošlog veka. Međutim, umesto da samo postavi značajan cilj „prvog čoveka na Mesecu” i inženjerima prepusti da odluče kako će ga postići, kao što je tada uradio američki predsednik Kenedi, Evropska komisija postupa obrnuto. „Ovo je siguran način za ukidanje alternativnih mogućnosti za dostizanje klimatskih ciljeva”, izjavio je Dener. „Ukoliko društvo stvarno želi da dostigne klimatske ciljeve, vrlo je važno da ne dozvolimo da tehnološki pristupi budu suprotstavljeni. Umesto toga, moramo ih kombinovati”.

Smanjenje CO 2 u kompaniji Bosch: u celom lancu vrednosti

Bosch nastavlja da ispunjava ciljeve u oblasti klimatskih aktivnosti po planu: nakon sertifikacije klimatski neutralnog statusa Bosch Grupe na više od 400 lokacija širom sveta, Bosch sve konkretnije oblikuje planove za ono što je poznato kao Obim 3. Cilj kompanije je da do 2030. smanji emisije CO 2 za 15 procenata u odnosu na nivo iz 2018. u celom lancu vrednosti, od dobavljača do kupaca – smanjenje od 67 miliona tona emisija CO 2 . „Naš trud će sigurno usmeriti naš proizvodni asortiman u pravcu energetske efikasnosti, pa čak i promene tehnologije. U budućnosti će CO 2 otisak dobavljača ili pružaoca logističkih usluga predstavljati jedan od kriterijuma za dodelu novih ugovora o nabavci”, rekao je Dener. „Kada je u pitanju ublažavanje globalnog zagrevanja, ovaj uporan rad će se poslovno isplatiti”.

Prognoza za 2021: uprkos samopouzdanju, godina je i dalje puna izazova

Bosch očekuje rast globalne privrede od nešto manje od 4 procenta ove godine, nakon smanjenja od oko 3,8 procenata prošle godine. „Iako smo 2021. godinu počeli sa samopouzdanjem, pandemija i dalje donosi značajne rizike”, izjavio je Azenkeršbaumer. Kompanija Bosch je posebno svesna uskih grla na tržištu u automobilskom sektoru, posebno kada su u pitanju poluprovodnici, za kojima je velika potražnja, dodao je finansijski direktor. Kompanija čini sve što može da podrži svoje kupce u ovoj situaciji. Međutim, ne očekuje se kratkoročno poboljšanje, a situacija takođe može uticati na razvoj poslovanja u tekućoj godini. Dugoročno gledano, Azenkeršbaumer smatra da je neophodno učiniti sve lance snabdevanja u automobilskoj industriji manje podložnim poremećajima. Pored toga, usklađivanje poslovanja u oblasti mobilnosti sa oblastima koje će biti važne u budućnosti, kao što su elektromobilnost, autonomna vožnja i budući elektronski sistemi zahteva ogromna direktna ulaganja. „U ovoj suštinskoj transformaciji 2021. godina će biti veoma važna i izazovna godina za nas”.

Poslovna 2020. godina: prevazilaženje krize izazvane pandemijom

U 2020. godini prihod od prodaje Bosch Grupe iznosio je 71,5 milijardi evra. Rezultat pandemije je prodaja niža za 6,4 procenta u odnosu na prošlogodišnji nivo (4,3 procenta nakon usklađivanja kursnih razlika). Kompanija je ostvarila profit, pre obračuna finansijskih rezultata i poreza na dobit (EBIT iz poslovanja, prilagođen efektima akviziranja Automotive Steering i BSH Kućnih aparata), od dve milijarde evra. EBIT marža iz poslovanja iznosila je 2,8 procenata. „Poboljšana prodaja u drugoj polovini godine, kao i značajno smanjenje troškova, pomogle su da se ublaži uticaj pandemije”, rekao je Azenkeršbaumer. Stepen kapitalizacije ostao je na visokom nivou od 44 procenta, dok je novčani tok dostigao rekordni nivo od 5,1 milijarde evra. Finansijski direktor smatra da je likvidnost kompanije zadovoljavajuća: „Bosch i dalje ima zdravu finansijsku strukturu, što će omogućiti da se usredsredimo na oblasti od značaja za budućnost kompanije”.

Poslovna 2020. godina: razvoj po poslovnim sektorima

Raznovrstan portfolio Bosch Grupe još jednom je potvrđen u 2020. godini i omogućio je ravnotežu različitih poslovnih razvoja. U poslovnom sektoru Mobility Solutions prodaja se razvijala bolje od tržišta. Iznos od 42,1 milijarde evra označio je pad prodaje od 10 procenata u odnosu na isti period prošle godine. Ipak, proizvodnja automobila širom sveta opala je za 16 procenata u istom periodu. Posle usklađivanja kursnih razlika, prodaja je smanjena za 8,2 procenta. EBIT marža iz poslovanja smanjena je za 1,3 procenta na šta je uticalo i preusmeravanje poslovanja. Prodaja u poslovnom sektoru Industrial Technology dostigla je 5,1 milijardu evra. Tržište je bilo u padu i pre pandemije virusa korona, te je prodaja opala za 17 procenata, ili 15 procenata nakon usklađivanja kursnih razlika. EBIT marža od 4,7 procenata bila je niža nego prethodne godine. U poslovnom sektoru Consumer Goods potražnja za kućnim aparatima i električnim ručnim alatima značajno je porasla tokom pandemije. Prodaja je porasla za 5,1 procenat na 18,7 milijardi evra. Posle usklađivanja kursnih razlika, rast prodaje iznosio je 8,4 procenta. Marža iz poslovanja iznosila je izvanrednih 11,5 procenata. Prodaja u poslovnom sektoru Energy and Building Technology pala je za 2,7 procenata, ili za 0,8 procenata nakon usklađivanja kursnih razlika. EBIT marža iznosila je 4,6 procenata, od prodaje u iznosu od 5,5 milijardi evra.

Poslovna 2020. godina: razvoj po regionima

U Evropi je godišnja prodaja iznosila 38 milijardi evra. To je pad od 5,1 procenta u odnosu na prošlu godinu, ili 3,7 procenata nakon usklađivanja kursnih razlika. U Severnoj Americi, prodaja je iznosila ukupno 10,7 milijardi evra, što predstavlja pad od 15,5 procenata. Posle usklađivanja kursnih razlika, pad je iznosio 12,8 procenata. U Južnoj Americi su kursne razlike imale posebno veliki uticaj na prodaju. Ukupna prodaja je iznosila 1,1 milijardu evra, što je pad od 22,3 procenta u odnosu na prethodnu godinu; ipak, pad je iznosio samo 0,2 procenta nakon usklađivanja kursnih razlika. U regionu Azija Pacifik uključujući druge regione, rani i snažan oporavak tržišta u Kini ublažio je efekte pandemije. Ukupna prodaja je iznosila 21,7 milijardu evra, što je pad od jedva 2,6 procenata u odnosu na prethodnu godinu, ili samo 0,7 procenata nakon usklađivanja kursnih razlika.

Zaposleni: promena nudi i mnoge mogućnosti

Dener je priznao da će transformacija kompanije Bosch sa jedne strane značiti smanjenje broja radnih mesta, ali je dodao i da će otvoriti nove mogućnosti za saradnike, sa druge strane. U svojim osnovnim postrojenjima, Bosch koristi veštine stečene kroz razvoj i proizvodnju benzinskih i dizel sistema i primenjuje ih u novim tehnologijama poput gorivnih ćelija. „Već smo popunili više od polovine radnih mesta povezanih sa elektromobilnošću saradnicima iz poslovanja u oblasti motora sa unutrašnjim sagorevanjem”, rekao je CEO kompanije Bosch. Pored toga, napravljena je i platforma za angažovanje na nivou kompanije kako bi se stručnjaci brzo postavili na pozicije u oblastima koje će u budućnosti biti važne. Bosch takođe napreduje i sa svojim digitalnim programima vezano za stalno unapređenje kvalifikacija: od početka 2020. godine portalu za učenje u okviru kompanije pristupljeno je više od 400.000 puta. Tokom 2020. godine jedna od tri obuke održane su onlajn, a očekuje se da će se do 2023. ta cifra povećati na jednu od dve.

Prema podacima od 31. decembra 2020. godine, Bosch Grupa zapošljava 395.000 saradnika širom sveta. To je oko 3.100 zaposlenih manje nego prethodne godine – što je pad od oko jednog procenta. Broj zaposlenih prvenstveno je smanjen u regionu Azija Pacifik. U Nemačkoj je broj saradnika ostao uglavnom konstantan i iznosi 131.800. Širom sveta broj istraživača i inženjera porastao je za oko 600 i iznosi približno 73.200. Broj programera takođe je porastao za više od 10 procenata na približno 34.000.

Podelite s prijateljima

Tweet