Boston Dynamics Spot roboti kao Stonsi

Boston Dynamics na originalan način pokazuje mogućnosti svojih robota. Nakon što nas je prošle godine u vreme novogodišnjih praznika razveselio video snimkom čitave game robota koji igraju na taktove pesme „Do you love me“, kao i snimkom Atlas robota u Parkour akciji od pre nekoliko meseci, kompanija je rešila da ponovi sličnu situaciju. Ovog puta odabrali su da odaju počast 40. godišnjici objave albuma „Spot Me Up“ grupe The Rolling Stones.

Kao izvođači, ovog puta odabrani su Spot roboti, koji ne samo da su „skinuli“ pokrete Mika Džegera, već su inženjeri Boston Dynamics-a uspeli i da sinhronizuju Džegerove facijalne ekspresije, ali i pokrete drugih članova grupe koji se pojavljuju u spotu.

Ovi video snimci, osim što nas zabavljaju imaju i mnogo bitniju primenu – pokazuju koliko je Boston Dynamics otišao daleko u razvoju robotike. Uostalom, moguće je da su i ti video snimci doprineli da ovu kompaniju ranije tokom ove godine preuzme Hyundai, koji ima nameru da pomenutog Spot robota „zaposli“ u svojim fabrikama automobila u Južnoj Koreji.

