Brave i DuckDuckGo blokiraju Google AMP

Kada je Google 2015. godine predstavio svoj open-source AMP projekat, to je uradio iz dobrih namera. On je želeo da koristi Accelerated Mobile Pages (AMP) kako bi ubrzao tranziciju ka mobilnom web-u, pomažući korisnicima da lakše naprave stranice optimizovane za mobilne telefone. Na žalost, to se vremenom promenilo. Google je favorizovao AMP, tako da stranice sa njim „gurao“ na bolje pozicije u odnosu na stranice koje ga ne koriste.

To je dovelo do neravnopravne pozicije, pa su Brave, browser fokusiran na privatnost, kao i DuckDuckGo sistem za pretragu web-a, koji takođe brine o privatnosti korisnika, odlučili da urade nešto po tom pitanju. Oni su odlučili da na svojim platformama blokiraju AMP.

DuckDuckGo je objasnio da je AMP loš po privatnost, jer omogućava Google-u da detaljnije prati korisnike. Tehnologija koju koristi pomaže Google-u da uspostavi monopol na pretragu, zahtevajući od korisnika da kreiraju AMP kompatibilne sajtove da bi bili bolje rangirani. Sa tim se slaže i Brave, odakle su dodali još da AMP ima probleme sa performansama, pa su sajtovi koji su ga uključili često loše optimizovani i sporiji za učitavanje. Takođe, AMP vara korisnike, koji veruju da idu na sajt koji žele, a u stvari čitaju njegov keš sa Google-ovih servera.

Google je odgovorio na ove navode, tvrdeći da oni pogrešno interpretiraju ono što AMP predstavlja. Kao open-source framework, ova tehnologija je napravljena da pomogne da se sadržaj stranica učitava brže, a samim tim i da se poboljša korisničko iskustvo. Pored toga, naveli su i da AMP ne utiče na rangiranje sajtova, već da je samo nekada ranije uticao na prikaz rotacija vesti, ali da se ni to više ne dešava.

