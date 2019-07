British Council: Programiram za svoju zemlju

EU Code Week je pokret koji se zalaže za kreativnost, rešavanje problema i saradnju kroz programiranje i druge tehnološke aktivnosti. Ideja je da se programiranje učini pristupačnijim, da se mladima, odraslima i starijim osobama pokaže kako ono ideje pretvara u stvarnost, kao i da se ta veština demistifikuje. Organizaciju podržava Evropska komisija, a cilj joj je da dostigne 50 odsto škola u Evropi do 2020. godine

EU Code Week platforma omogućava školama i organizacijama koje se bave programiranjem da aktivnosti i projekte koje smišljaju za decu podele s drugima i međusobno se motivišu. Takođe, ove organizacije pomažu i svojoj zemlji da se bolje rangira u odnosu na druge zemlje Evrope na polju programiranja. Svake godine održava se takmičenje, u kom zemlje teže da imaju što više organizovanih događaja povezanih s programiranjem po glavi stanovnika. Srbija je trenutno na desetoj poziciji tabele, ali tek smo na sredini godine!

Program Škole za 21. vek, koji finansira Vlada Velike Britanije a implementira British Council, postao je partner EU Code Week‑a za Zapadani Balkan početkom juna. Partnerstvo ove dve organizacije omogućava nastavnicima i učenicima, u školama širom Srbije, da steknu praktične veštine programiranja, ali i da predstave svoje aktivnosti i svoju zemlju na platformi EU Code Week‑a u što boljem svetlu.

Decu moramo spremiti za digitalnu i smart budućnost te je stoga mnogo važnije da nauče da algoritamski razmišljaju i da rešavaju probleme koje primećuju u svom okruženju

Svojim programom, British Council je za sada uspeo da dođe do više od 250 škola u Srbiji i obuči preko 800 nastavnika kako da koriste programiranje, kritičko razmišljanje i rešavanje problema u svojim predmetima kako bi pomogli deci da uče nove veštine na zabavniji način. Cilj programa Škole za 21. vek jeste da u naredne tri godine stigne u sve osnovne škole u Srbiji i dodirne živote sve dece uzrasta 10‑15 godina.

Izuzetno nam je drago da će sada ono što smo postigli i ono što ćemo tek uraditi, biti mnogo dostupnije javnosti i unapred se veoma radujemo što će mnogo više registrovanih projekata na EU Code Week‑u zasigurno doprineti da se Srbija bolje pozicionira na rang‑listi zemalja koje uče svoju decu da programiraju.

Međutim, programiranje nije samo po sebi cilj. Decu moramo spremiti za digitalnu i smart budućnost te je stoga mnogo važnije da nauče da algoritamski razmišljaju i da rešavaju probleme koje primećuju u svom okruženju. IT industrija nastavlja prodore u sve sfere života, tako da će naši budući lideri u oblastima od medicine do poljoprivrede morati da znaju kako to algoritam radi iako neće sami postati programeri. Ono što je važno jeste da danas kroz igru pomažu Srbiji da se bolje plasira na tabeli EU Code Week‑a, a sutra će joj pomoći da pomeri granice na mnogim drugim poljima.

Korisna adresa: britishcouncil.rs

Autor: Jelena Cakić, marketing koordinator za Zapadni Balkan, British Council

