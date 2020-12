Budućnost WMS sistema i integracija s robotima

U protekle dve decenije sama logistika i magacinsko poslovanje doživele su nekoliko transformacija. U svetu brzog razvoja i potrebe za smanjivanjem operativnih troškova poslovanja, tehnologije svakim danom postaju sve naprednije i dostupnije, a korišćenje sistema za upravljanje skladištima postalo je standard.

Tehnologije poput sistema upravljanja skladištem (WMS), bar-kodiranja i analitike podataka odigrale su ključnu ulogu u modernizaciji skladišta. Ceo proces započinje fokusiranjem na optimizovanje rada skladišta, usvajanjem novih tehnologija za integraciju i sinhronizaciju s postojećim WMS sistemom i automatizacijom.

U skladu s tehnološkom revolucijom, logičan sled je i razvoj robota, kako u industriji tako i u logistici, te samim tim i magacinima. Povećana potražnja za robotski upravljanim magacinima podstaknuta je potrebom za poboljšanim kvalitetom i pouzdanošću i sve većom industrijom e-trgovine. Hrvatska je u ovom području još uvek na početku, ali polako se poslovanje usmerava prema tehnološkim inovacijama i samim tim većoj automatizaciji i robotizaciji.

Inteligentna komunikacija

Kada sve to stavimo u kontekst WMS-a, veoma je važan, prilikom odabira samog rešenja, kvalitet sistema. Jedna veoma bitna stavka jeste i mogućnost spajanja s drugim sistemima, npr. SAP ili neki transportni sistem i integraciju s robotima ili nekom drugom vrstom automatizacije. Često uprava firme ne razmišlja o tome da će u budućnosti rasti i da im treba kvalitetno rešenje koje će im pružati podršku i kada se tehnologija unapredi, obim proizvodnje poveća, kao i broj otprema. Takođe, rešenje rađeno po željama korisnika odmaže njima samima jer ih ne tera na pravilan način rada. WMS ima svoja logistička pravila, „krpljenje” softvera, kako bi to korisnik hteo, ruši stabilnost sistema, ali i korisnici sami nekad rade bez definisanih poslovnih procesa i njihova informatizacija ne doprinosi WMS-u kao rešenju koje bi trebalo da pomogne firmi da bolje radi.

Veštačka inteligencija se širi, omogućava povezivanje više uređaja i međusobnu komunikaciju, što znači i veće količine Big Data, što se savršeno uklapa u kontekst magacinskog poslovanja. SKU-i (jedinice za skladištenje zaliha) komuniciraju s mašinama, mašinama se povezuju i komuniciraju s drugim mašinama, a zatim se svi povezuju i komuniciraju s WMS-om. Sistem sam po sebi pokreće operacije distribucije za skladište. Može odgovoriti na bilo kakva ažuriranja u popisu zadataka, a uključena robotika može se ponovo konfigurisati da reaguje u realnom vremenu bez uključivanja ljudskih „kolega”. Te tehnologije su ne samo pouzdanije i isplativije nego ikada pre već su i šire dostupne za niz primena. Automatizacija skladišta smanjuje zavisnost logističke industrije od radne snage i pruža preko potrebno rešenje za povećanje produktivnosti putem integrisanog sistema i inteligentnih, kolaborativnih robota koji mogu da rade zajedno s ljudima u skladištu.

Roboti dolaze

Početkom juna 2020. pušten je u produkciju prvi robot za komisioniranje paleta u Hrvatskoj, za koji je kompanija Primat informatika, u sklopu svog PrimatWMS rešenja, uradila softverski deo posla. Ovo je projekat na koji smo izuzetno ponosni iz više razloga. S jedne strane zbog same tehnologije na kojoj je baziran, takođe, raduje nas i činjenica da smo pioniri među proizvođačima WMS-ova koji mogu da izvedu ovakav kompleksan projekat, ali najviše smo ponosni na naše korisnike koji su u nama prepoznali saveznika i partnera na koga mogu da se oslone i računaju na nas kada se očekuje više na području znanja i tehnoloških inovacija.

Projekat je urađen u saradnji s kompanijom Demateh, a sama instalacija robota nalazi se u logističko-distributivnom centru Jamnice u Jastrebarskom. S kompanijom Jamnica sarađujemo već duži niz godina na obostrano zadovoljstvo, sva skladišta su pokrivena našim PrimatWMS sistemom i oni su prvi na našoj listi po veličini transakcija i količini podataka koji prođe kroz WMS. S obzirom na trendove u industriji i logistici, verujemo da nam je ovo tek prvi u nizu projekata s robotima, a koji od naših korisnika (ili neko novi) će krenuti u smeru modernizacije, vreme će pokazati. Kako bi firme preuzele vođstvo na tržištu, treba da prihvate promene i nove tehnologije a resurse usmere u tehnološki napredak koji vodi ka efikasnijem i profitabilnijem poslovanju.

Kada pominjemo tehnološki napredne firme, u smislu velikih investicija u magacinsko poslovanje i moderna skladišta, moramo spomenuti i hrvatske kompanije DBT i Narodne novine koje imaju automatizovane magacinske sisteme. Takvi sistemi osmišljeni su za čuvanje različitih vrsta artikala, a rade prema načelu „robe prema čoveku”. Magacinske ​​jedinice automatski se postavljaju na police, dok se prevoz odvija putem automatskih dizalica i transportnih sistema. Upravljanje skladišnim poslovanjem odvija se korišćenjem računara s integriranim WMS sistemom. Regalne dizalice su projektovane i izvedene u skladu sa željenom brzinom, radnom visinom i opterećenjem. Takva rešenja mogu se koristiti u svim granama industrije i distribucije (npr. farmaceutska, hemijska, rashladna komora itd.). U ovom segmentu uspešno sarađujemo s nemačkom firmom Viastore, jednom od vodećih na globalnom tržištu.

U godini izazova

O kvalitetu rešenja za upravljanje skladištem Primat informatike najviše govori lista referenci koju redom čine firme lideri na tržištu, svaka u svom području. Neke od njih na srpskom tržištu su Drenik ND, Apatinska pivara, Knjaz Miloš i Carlsberg Serbia. U BiH su to Auto Milovanović, Boreas, Luk, Orbico, Suton, u Sloveniji Sportina, a u Hrvatskoj najnoviji na korisničkoj listi Intersnack Adria, zatim Gavrilović, Zvijezda, Vindija, Carlsberg Croatia, Koestlin, Kandit i ostali. Jedno od najvećih dostignuća Primat informatike je i implementacija WMS-a u pivare Molson Coors grupacije na području jugoistočne Evrope, gde je PrimatWMS standard u proizvodnji i skladištima pivara u Rumuniji (Bergenbier), Bugarskoj (Kamenitza), Makedoniji (Pivara Skopje), Crnoj Gori (Trebjesa), Hrvatskoj (Zagrebačka pivovara) i Srbiji (Apatinska pivara). Prošle godine urađen je i prvi projekat u Mađarskoj – mađarska fabrika srpske firme Drenik ND, najvećeg proizvođača papirne konfekcije u regionu.

U ovoj godini, koliko god je izazovna, ugovorili smo i završili nekoliko novih projekata, a s obzirom na celu situaciju, uveli smo i jeftiniju verziju PrimatWMS-a – WMSlight, mlađeg brata velikog WMS-a nešto skromnijih mogućnosti, ali cenovno pristupačniji, za manje kompanije s manjim brojem artikala i radnika u magacinu. S obzirom na broj projekata u 2020, primetili smo da investicije u tehnologiju na području logistike nisu stale i da su firme odlučile da sredstva ulože u poboljšanje poslovanja kako bi u krizi koja već kuca na vrata bile konkurentnije. Prepoznaju se prednosti automatizacije i robotizacije, u smislu pojednostavljenja poslovanja, veće efikasnosti i minimizovanja opterećenja radnika. Ne radi se samo o rastu već o opstanku na tržištu.

Korisna adresa: primat-informatika.hr

Podelite s prijateljima

Tweet