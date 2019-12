Primat WMS: Jedinstven u regionu

U svetu brzog razvoja i potrebe za smanjivanjem operativnih troškova poslovanja, tehnologije svakim danom postaju sve naprednije i dostupnije, a korišćenje sistema za upravljanje skladištima postaje standard.

U logističkim krugovima, malo je onih koji ne znaju za hrvatsku kompaniju Primat informatika i ono čime se ona bavi. Kada govorimo o proizvođačima WMS sistema u regiji, zapravo se nameće samo jedno ime koje može da stane uz bok najboljim i najpoznatijim svetskim rešenjima, a to je Primat informatika, odnosno njeno rešenje PrimatWMS.

PrimatWMS bazira se na softveru Primat informatike, a sva logistička rešenja razvili su iskusni inženjeri i developeri Primat‑a. Potpisom ugovora o implementaciji PrimatWMS sistema, korisnici Primat‑a prave veliki korak u poboljšanju svog poslovanja kako u samom skladištu, tako i cele firme, s obzirom na to da su dobra organizacija i kontrola skladišta jedan od preduslova za nesmetan rast firme i samu profitabilnost. Ovaj napredak omogućava povećano zadovoljstvo krajnjih kupaca smanjenjem ukupnih troškova manipulacije i skladištenja robe, a ujedno se smanjuju potrošnja energije, vremena, skladišnih kapaciteta i radne snage. Inovativnost i praćenje tržišnih tokova i potreba, glavni je adut u razvoju poslovanja svake moderne kompanije, što je Primat informatika prepoznala, pa usmerava razvoj svojih projekata u smeru najnovijih logističkih dostignuća i potreba svojih korisnika.

Kvalitet i(li) cena

O kvalitetu rešenja za upravljanje skladištem Primat informatike najviše govori lista referenci koju redom čine lideri na tržištu, svaki u svom području. Neke od kompanija na srpskom tržištu su Drenik ND, Apatinska pivara, Knjaz Miloš i Carlsberg Serbia. U Sloveniji je to Sportina, u BiH to su Auto Milovanović, Boreas, Luk, Orbico, Suton, a u Hrvatskoj Jamnica, Gavrilović, Zvijezda, Vindija, Carlsberg Croatia, Koestlin, Kandit i ostali, kao i dva automatizovana skladišta u kompanijama DBT i Narodne novine. Jedno od najvećih postignuća Primat informatike jeste implementacija WMS‑a u pivare Molson Coors grupacije na području jugoistočne Evrope, gde je PrimatWMS standard u proizvodnjama i skladištima pivara u Rumuniji (Bergenbier), Bugarskoj (Kamenitza), Makedoniji (Pivara Skopje), Crnoj Gori (Trebjesa), Hrvatskoj (Zagrebačka pivovara) i Srbiji (Apatinska pivara). U 2019. godini, urađen je i prvi projekat u Mađarskoj – mađarska fabrika srpske kompanije Drenik ND, najvećeg proizođača papirne konfekcije u regiji.

Kada se gleda na konkurenciju, s obzirom na to da proizvođači WMS‑a u regiji taj posao rade da bi zadovoljili neke zahteve korisnika kojima isporučuju prvenstveno ERP rešenje, nemaju vremena da se bave ozbiljnijim razvojem WMS‑a, neretko ne razumeju logistiku i procese, Primat informatika nema konkurenciju jer se isključivo bavi WMS sistemima.

Kod svetskih proizvođača WMS‑a koji posluju na regionalnom tržištu viđa se isti uzorak, a problemi koji se ponavljaju uglavnom se tiču specifičnosti regionalnog tržišta i lokalnih implementatora koji uglavnom ne znaju logistiku niti procese i „informatizuju“ već postojeće procese i lošu praksu, čime se ulaganje koje je kompanija izdvojila za modernizaciju poslovanja „baca u vetar“. Takođe, rešenje rađeno po željama korisnika odmaže korisnicima jer ih ne tera na pravilan način rada. WMS ima svoja logistička pravila, „krpljenje“ softvera po korisnikovim željama ruši stabilnost sistema, ali korisnici i sami nekad rade bez definisanih poslovnih procesa pa informatizacija ne doprinosi WMS‑u kao programu koji bi trebalo da pomogne kompaniji da bolje radi.

PrimatWMS bazira se na softveru Primat informatike koja se bavi isključivo problematikom upravljanja skladištem

Kada govorimo o ceni, ona nikako ne bi smela da bude presudni faktor u odluci nabavke WMS rešenja. Jeftinija rešenja, kad govorimo o stanju na našem tržištu, ne mogu kvalitetno da prate rast preduzeća, pokrivaju osnovne funkcionalnosti WMS‑a, a to za ozbiljne kompanije koje npr. imaju potrebu za praćenjem rokova trajanja ili žele da rade popis, a da ne prekidaju otpremu i prijem robe, jednostavno nije sistem za njihova skladišta. Kada govorimo o PrimatWMS‑u, s obzirom na to da je Primat informatika za više od dvadeset godina uradila mnogo projekata iz različitih industrija, svako iskustvo, nova znanja, kao i potrebe nekih korisnika, ugrađeni su u srce sistema i čini WMS toliko uspešnim i kvalitetnim, što na kraju opravdava cenu.

WMS i za velike igrače

Kompanije kao Molson Coors, Carlsberg, Coca‑Cola i slične ne kupuju jeftina rešenja da bi nešto uštedele, već ulažu više kako bi s pravim rešenjem uštedele mnogo više u svakoj narednoj godini poslovanja. Još jedan od presudnih faktora za nabavku rešenja jeste i činjenica da se softver može povezati s nekim drugim sistemima, na SAP ili neki transportni sistem. Često kompanije ne razmišljaju o tome da će u budućnosti rasti i da im treba kvalitetno rešenje koje će im pružati podršku i kada se poveća obim proizvodnje, kao i broj otprema. Klijenti na sastancima vole da naglase da su oni narasli radeći kako su radili, ali ne razmišljaju da bi možda i više napredovali da su implementirali neki sistem ili da su nadogradili ili imali bolji sistem, kao i o činjenici da sav taj rast treba pratiti tehnologijom.

Problem kod ugovaranja i implementacije modernijih rešenja u skladišta predstavlja često neadekvatan kadar kako na rukovodećim, tako i na operativnim pozicijama. U velikom broju firmi primetili smo da na pozicijama direktora logistike (ako uopšte i postoji) i upravnika skladišta nema ljudi koji u potpunosti razumeju logistiku, odnosno procese rada. Nažalost, takvima je teško ponuditi kvalitetno rešenje jer misle da sve znaju, a kad im se ukaže na neke greške koje prave, argument je uglavnom: „Mi smo specifični“. Nisu specifični u 99 odsto slučajeva, nikakvih specifičnosti u njihovom poslovanju i skladištu nismo primetili. Logistika je u celom svetu ista.

Logistički procesi trebalo bi da svuda budu isti, radilo se o jogurtu ili automobilskim gumama. Pri tome govorimo o transparentnoj logistici i procesima. Nažalost, o rešenju odlučuju direktori, vlasnici i ostali koji ne razumeju logistiku, niti hoće da priznaju da ne znaju, pa onda biraju jeftinija rešenja da bi taj projekat bio što isplativiji, a zapravo sebi prave veći trošak jer s neadekvatnim rešenjem mogu imati samo veće troškove. Logistika je ostala jedina grana u kojoj se može uštedeti. Uvođenjem pravog rešenja mogu se napraviti velike uštede, povećati efikasnost, brzina i tačnost isporuka, što u današnje vreme, s obzirom na trendove u kupovini, ne sme biti zanemareno.

Implementacija

Kada dođe do implementacije, najveći problem na edukacijama pre puštanja rešenja u rad predstavljaju radnici u skladištu. U čemu je problem? Navike. Naučeni način rada koji godinama funkcioniše predstavlja zapravo razlog otpora radnika modernizaciji poslovanja u skladištima. Takođe, uvođenjem WMS‑a krađe se svode na minimum, pa je radnike strah da će ostati bez dela prihoda. Koliko god da je većina njih svesna dobrobiti nove tehnologije i informatizacije, „naučene“ operacije jednostavnije su od nove tehnologije. Problem predstavlja nekad i vođstvo firme kada se meša u poslovne procese koji se tiču logistike i skladišta, a neretko ne znaju ništa o tome niti priznaju da ne znaju. Samo u par navrata doživeli smo da su korisnici rekli da nemaju pojma o logistici i procesima i da se neće mešati u naš posao jer mi znamo.

Oseća se opšti nedostatak kadra za logistiku, a to uglavnom rezultira loše postavljenim logističkim procesima, kao i loše projektovanim skladištima, loše složenoj robi u skladištu i sl.

Nekada zbog toga i dolazi do problema kada imaju implementiran WMS jer smatraju da rešenje ne valja ili ne radi, a ne uviđaju da je problem u loše postavljenoj organizaciji skladišta. S takvima je teško raditi jer im se, nažalost, ne može objasniti ništa, a nama ruše reputaciju. Needukovanost ljudi koji rade s WMS‑om takođe utiče na to da se ne koriste sve prednosti sistema, npr. korišćenje izveštaja, praćenje zaliha. Lista naših korisnika, uz to što je dugačka, sačinjena je i od nekih globalno zvučnih imena, kompanija koje ulažu u ono najbolje na tržištu jer ne žele da dođu u situaciju da im softver pukne, a samim tim stane proizvodnja i otprema robe.

Korisna adresa: Primat Informatika

Podelite s prijateljima

Tweet