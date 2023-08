Call of Duty: Modern Warfare III će sadržati najveću zombi mapu ikada

Activision obećava najveću mapu moda do sada za Call of Duty: Modern Warfare III. Moći ćete da se udružite sa drugim odredima po prvi put i pokušate da preživite masovne horde zombija.

Call of Duty: Modern Warfare III stiže 10. novembra

Svaka od originalnih 16 mapa za više igrača iz verzije Modern Warfare 2 iz 2009. biće dostupna na početku. Sledgehammer je modernizovao klasične mape kao što su Terminal i Highrise sa novim režimima i funkcijama igranja. Više od 12 novih šest prema šest mapa stići će u narednim sezonama.

Od skoka, postojaće tri nove borbene mape na kojima ćete se boriti u režimima kopnenog rata i invazije, zajedno sa ratnom mapom. Možete očekivati novu mehaniku kretanja, kao što je Tac-Stance za taktičku borbu iz blizine. Activision kaže da je Sledgehammer usavršio mehaniku za otkazivanje ponovnog punjenja i poništavanje klizača, dok bi trebalo da bude brže da ciljate nišane van klizanja.

Mnogi igrači će biti zadovoljni kada saznaju da se klasična minimapa crvenih tačaka vratila nakon što ju je Infinity Ward izostavio iz prošlogodišnjeg Modern Warfare II. Postojaće sistem glasanja na mapi, dok je Sledgehammer dao igračima poboljšanje zdravlja, što će povećati vreme za ubijanje.

Activision je takođe objavio novi trejler za igru, koji podržava spekulacije da će doći do novog pogleda na kontroverznu No Russian misiju iz originalne Modern Warfare 2. Call of Duty: Modern Warfare III će se pojaviti na PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S i PC 10. novembra. Unapred će biti otvorena besplatna beta verzija, a oni koji unapred poruče dobijaju rani pristup.

Izvor: Engadget

