CD Projekt Red kupuje indie studio koji stoji iza naslova The Flame in the Flood

Nakon Cyberpunk 2077 i The Witcher 3: Wild Hunt igara, CD Projekt proširio je svoj opus nakon što je preuzeo The Flame in the Flood. Studio sa sedištem u Bostonu stoji iza igre preživljavanja The Flame in the Flood i akcionog naslova Drake Hollow.

CDPR odložio nadogradnje za Cyberpunk 2077 i The Witcher 3 do 2022.

The Molasses Flood formiran je 2014. godine i privukao je pažnju CD Projekta. Iz CD Projekta navode da The Melasses Flood deli njihovu strast za razvoj video igrica, da su oni iskusni, orijentisani na kvalitet i imaju odličan tehnološki uvid. Takođe, uvereni su da će doneti mnogo talenta i odlučnosti u grupu.

The Molasses Flood će delovati nezavisno od drugih timova CD Projekt Red-a. Sledeća igra studija je ambiciozan projekat zasnovan na postojećoj CD Projekt franšizi, što bi moglo da znači još jednu Cyberpunk ili Witcher igru. CDPR je odložio PS5 i Xbox Series X/S nadogradnje za Cyberpunk 2077 i The Witcher 3 do 2022. godine. Studio je ranije planirao da objavi ažuriranja do kraja ove godine.

Izvor: Engadget

Podelite s prijateljima

Tweet