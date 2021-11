Chaos ransomware cilja ljubitelje Minecrafta

Chaos ransomware je postao noćna mora za one koji igraju Minecraft, a distribuira se preko spiskova kompromitovanih naloga koji se promovišu na gejming forumima.

Minecraft je vrlo popularna igra koju trenutno igra preko 140 miliona korisnika. U pitanju je najpopularniji naslov u Japanu, a gde je popularnost tu su i ransomware bande. Prema istraživanjima bezbednosnih eksperata, nova varijanta Chaos ransomwarea se distribuira japanskim igračima, te ugrožava njihove uređaje. Kao mamac se koriste alt liste – spiskovi koji obećavaju podatke o ukradenim Minecraft nalozima, a zapravo isporučuju maliciozne fajlove.

Ljubitelji igre Minecraft alt liste koriste kako bi došli do podataka o ukradenim nalozima, koje potom koriste za radnje koje su u igri zabranjene i zbog kojih se prestupnici banuju. Zato su te liste veoma popularne, a obično se dele besplatno na forumima. Igrači preko njih dolaze do rezervnih naloga, a u poslednje vreme i do ransomwarea.

Žrtve odmah po preuzimanju Chaosa dobijaju poruke o otkupnini, gde se od njih traže da plate nešto preko 17 dolara. Korisnicima se preporučuje da se ne igraju nepoznatim fajlovima i da veruju samo proverenim web sajtovima.

