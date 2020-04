CEO zbog korone dao radnicima broj svog mobilnog telefona

Neizvesnost koju je napravila pandemija uzima danak radnicima širom sveta. Za njih 10.000 koji rade u Activision Blizzardu, osoba koju mogu da pozovu je njihov direktor Bobby Kotick.

“Pre nekih mesec dana, poslali smo email sa moje email adrese uz broj mobilnog telefona i ohrabrili smo radnike koji budu imali neke strepnje zbog svog zdravlja, da me kontaktiraju direktno“, izjavio je Kotick. On je dodao da ga je do sada pozvalo nekoliko stotina zaposlenih. “Imali smo sreće. Veoma malo njih je zaista bilo pozitivno na COVID-19.”, rekao je tom prilikom.

Kotick je CEO od 1991. godine, a Activision Blizzard je poput drugih MNA kompanija ušao u različita partnerstva, poput onih sa privatnim mentalnim institucijama i kompanijama koje se bave zaštitom i čuvanjem dece kako bi zaštitio svoje radnike, ali kako on navodi, i njihove porodice.

Iako to nije uobičajeno za jednog direktora, CEO kompanije koje je napravila franšize kao što su “Call of Duty” i World of Warcraft” rekao je: “Stekli smo utisak od naših zaposlenih da je ta dodatna pažnja i dodatna investicija nešto što se ceni.”

Izvor: cnbc

Podelite s prijateljima

Tweet