CES 2023: Četiri tehnološka trenda koja svet čine boljim mestom

Najznačajniji tech događaj na svetu, CES 2023, predstavio je javnosti sve kul stvarčice za kojima ćemo čeznuti ove godine, poput TV-a od 97 inča, ali najiščekivaniji svetski tehnološki šou imao je i glavnu temu za 2023. godinu: kako tehnologija može učiniti svet boljim. Ovo su četiri trenda i teme koji su se izdvojili.

Agrotehnologija u zamahu

Od nepredvidljivosti vremenskih uslova, preko povećanja troškova proizvodnje, do smanjenja poljoprivrednog zemljišta u odnosu na rastuću populaciju, poljoprivreda će biti sve nepredvidljivija u narednih 25 godina, ali tehnologija može pomoći, izjavio je Džon Mej, predsednik i generalni direktor kompanije Džon Dir.

Jedan primer je i ExactShot, senzorska robotska tehnologija namenjena smanjenju potrošnje đubriva za čak 60%, čime se štedi novac poljoprivrednicima i smanjuje višak hemikalija koje se ubrizgavaju u zemlju. Drugim rečima, ovo je autonomna robotska poljoprivreda koja dolazi u kompletu s mašinskim učenjem, GPS-om i računarskim vidom.

Održivost je na mapi i kripto-rudarenja. Bil Kentrap, suosnivač kompanije Allinfra, koja razvija poslovni softver koji može da pomogne institucijama da ostvare svoje ciljeve održivosti, kaže da rešenja mogu doći i iz stare i od nove tehnologije: „Jaz koji se uočava jeste komunikacija između inovacija i Web3 zajednice i tradicionalnog prostora,“ izjavio je na panelu „E-merging Energy: podsticanje zelenije budućnosti uz pomoć kripta i blokčejna“.

Naveo je projekat Ethereum Climate Platform koji je pokrenula kompanija za blokčejn tehnologiju ConsenSys i sve veći spisak kompanija i neprofitnih organizacija za finansiranje kreiranja praktičnih projekata koji smanjuju emisije gasova s efektom staklene bašte i imaju dugoročne pozitivne efekte na životnu sredinu i društvo.

Takođe: CES nagradu za inovaciju osvojio je globalni automatski sistem zaprašivanja herbicidima (GUSS) GUSS Automation . Prvi i jedini autonomni herbicidni zaprašivač voćnjaka na tržištu, koji isključuje čoveka kao upravljača traktorom i eliminiše izloženost štetnim hemikalijama.

Ostavlja nas s „automobilom“ u očima

CES voli četvorotočkaše skoro jednako kao i televizore i gedžete. Sada svi znamo da će budućnost automobilske industrije verovatno biti električna, a CES 2023 je to uverenje ojačao – posebno s proizvođačima električnih vozila koji rade s tehnološkim brendovima na proizvodnji superautomobila.

Volvo EX90 SUV 2024 je debitovao u Severnoj Americi. Njegova komercijalna prodaja se očekuje 2024. godine, a koristiće Google tehnologiju za hihg definition mape, napravljene posebno za proizvođače automobila kako bi ih oni uključili u svoje automobile. Koristi senzore kamere, radare i lidare (odašilje laserske zrake), kao i Google-ove podatke na nivou puta i lokalne podatke kako bi proizveo bolju navigaciju u realnom vremenu koja će takođe hraniti autonomne i pomoćne sisteme za vožnju radi poboljšanja tih funkcija.

Soni i Honda su se udružili na novom prototipu električnih vozila pod nazivom Afeela, koji će koristiti Sonijeve inovacije u zabavi, virtuelnoj stvarnosti, veštačkoj inteligenciji i proširenoj stvarnosti i biće proizveden u jednoj od Hondinih američkih fabrika. SAD će biti prvo tržište koje će prodavati električna vozila 2026. godine, a sledeći na mapi za širenje su Evropa i Japan. Očekuje se da rano naručivanje počne 2025. godine.

BMW je najavio svoj koncept Vision Dee koji donosi novine, a kompanija je potpuno odlučna da električna vozila uvede u budućnost. Nema dugmića niti prekidača, već se koristi „Dee“, glasovno kontrolisani asistent, za neprimetnu integraciju u naše digitalne živote. Na primer, Dee (što znači „digitalno emocionalno iskustvo“) će prepoznati kada se vozač približi i mehanički otvori vrata, a može izraziti emocije poput sreće ili iznenađenja pomoću prednje rešetke ili farova. Da li smo pomenuli da može i da menja boje?

A šta je sa unutrašnjošću vozila? Elegantno. Minimalistički. Zadivljujuće. Retro u stilu i iznutra i spolja, vozilo integriše revolucionarne head-up displeje širom čitavog vetrobranskog stakla, tehnologiju za koju je Oliver Zipse, CEO kompanije Vision DEE, rekao da je u proizvodnji za 2025. godinu.

„Ne mislite o tome samo kao o automobilu,” rekao je on. „Dee voli da misli o sebi kao o obećanju, posvećenosti … ili, još bolje, pratiocu.“

Takođe: Stellantis i Chrysler omogućili su učesnicima da zavire u Synthesis, kokpit automobila budućnosti kojim upravlja veštačka inteligencija, a Lightyear, nova holandska automobilska kompanija, debitovala je s Lightyear 2, EV koje koristi solarnu energiju. Imaće domet od više od 500 milja, koštaće manje od 40.000 dolara i prodavaće se u SAD. Očekuje se da proizvodnja počne do kraja 2025. godine.

Hrana i tehnologija: pomalo aromatičan spoj

Dok tehnologija transformiše poljoprivredu, proizvodnja, pakovanje i distribucija hrane takođe prolaze kroz revolucionarne promene, baš kao i industrija restorana. Od isporuka pomoću dronova do menija proširene stvarnosti, nove ideje koje su bile neophodne pod uticajem pandemije dovele su do novih poslovnih modela u svetu restorana. Jedan od tih modela je i ghost kuhinja, restoran bez stolova ili stolica koji služi samo isporuku i dostavu.

Kristen Barnet je osnivačica i izvršna direktorka kompanije Hungry House, startapa za ghost kuhinju koji se nalazi u vojnom brodogradilištu u Bruklinu, a koja nudi stručnost i platforme kuvarima bez infrastrukture. „Potrebno vam je onlajn naručivanje i povezanost sa zajednicom kojoj možete prodavati svoju hranu,“ rekla je na panelu „Tehnološki podržani restorani“.

Hungry House sarađuje s odabranim kuvarima i vlasnicima restorana na modifikaciji njihovih kuhinja za preuzimanje i dostavu. Startap im nudi tantijeme u zamenu za korišćenje njihovih recepata i brendova u svom meniju.

Definitivno postoji nedostatak povezanosti između kupaca i restorana, rekao je ko-panelista Ben Levental, osnivač i izvršni direktor Blackbird Labs, Web3 platforme za lojalnost, članstvo i ugostiteljstvo. Razmislite o lojalnosti i bodovima: „Restoranu je zaista teško da razvije posetu i privuče kupce, a ako ne znate ko je u prostoriji, to predstavlja problem,“ rekao je on.

Panelisti su se složili da, na kraju svega, doživljaj za goste mora biti bez trzavica, a da li to podrazumeva da treba ponovo razmisliti o QR kodu ili zatražiti patron podatke kao što su brojevi telefona, to mora biti iz pravih razloga.

Takođe: Robot koji koristi 3D štampanje za proizvodnju mesa na biljnoj bazi dolazi iz izraelske kompanije SavorEat. Kompanija se sada koncentriše na prehrambenu industriju, ali se nada da će u budućnosti proizvoditi kućne aparate.

Informacije o veštačkoj inteligenciji

Od glasovnih asistenata, preko individualizovanih medicinskih tretmana, do analize obrazaca vremenskih prilika, veštačka inteligencija nas dodiruje svakodnevno, izjavila je izvršna direktorka kompanije AMD Lisa Su u svom govoru. Ali, da bi se za sve uređaje omogućio pravi nivo sposobnosti veštačke inteligencije, industriji su potrebni višestruki računarski motori — CPU, GPU i adaptivni akceleratori.

Kao primer koliko je moćan njegov novi paket AI procesorske snage, AMD je predstavio standarde za svoje mobilne procesore serije 7040 za koje tvrdi da imaju najbržu grafiku računara na svetu. AMD je takođe predstavio prvi namenski AI hardver u x86 procesoru.

Ali sa više AI snage dolazi i više odgovornosti. CES je takođe zašao i u škakljivije teme koje uključuju veštačku inteligenciju poput pristrasnosti AI i privatnosti podataka. Neka od tih pitanja postavljena su na panelu „Veštačka inteligencija: nova pravila i alati“.

Farzana Dudvala, menadžerka politike privatnosti u politici i upravljanju veštačkom inteligencijom u kompaniji Meta, navela je Open Loop, konzorcijum koji Meta podržava i koji premošćuje jaz između inovacija u politikama i tehnoloških kompanija.

„Kada se nacrti zakona donesu i vi vidite kakvi su, oni zvuče sjajno,“ rekla je ona, „ali kada ih primenite u praksi i različite vrste organizacija treba da implementiraju te nacrte zakona, otkrijete stvari koje zapravo ne funkcionišu u praksi.“

Predložena pravila EU će, u teoriji, podstaći pristup razvoju veštačke inteligencije koji je više usmeren na ljude, omogućavajući bezbedno uživanjeu punom potencijalu veštačke inteligencije kroz analizu zasnovanu na riziku, izjavljuje Laura Karoli, viša savetnica za politike u Evropskom parlamentu. „Osnovna ljudska prava nisu nešto što lako možemo izvagati. Ili ćete ih prekršiti, ili nećete. To nije lak zadatak, ali se trudimo da sve bude kako treba,“ rekla je ona.

Takođe: Bird Buddy koristi genijalnu veštačku inteligenciju za ljubitelje pernatih prijatelja. „Pametna“ hranilica fotografiše ptice koje vas posećuju i, nakon što snimi sliku i pošalje je u prateću aplikaciju, koristi svoj AI sistem koji je na milionima slika obučen da prepozna oko 1.000 vrsta ptica.

BONUS TREND – Web3 za digitalnu ekonomiju

Najbolji deo savremene digitalne ekonomije je povezanost. Plaćanja, sigurnost, zdravstvo, umetnost, inovacije – granice se gube dok se slučajevi primene prepliću onako kako nama, krajnjim korisnicima, to odgovara. Najnoviji primer nam dolazi iz kompanije Mastercard koja je predstavila Mastercard Artist Accelerator, koji koristi Web3 tehnologije na Polygon blockchainu, kako bi kreirao potpuno novi prostor koji povezuje umetnike sa mentorima i fanovima širom sveta. Mogućnosti Web3 tehnologije ovom razvojnom programu daju šansu da samo raste – za sada je to na nivou povezivanja umetnika, a do kraja 2023. godine će se u ovom prostoru održati i livestream koncert umetnika koji su deo programa. Dodatni kuriozitet predstavlja i činjenica da će u okviru Akceleratora umetnici moći da kreiraju i svoje NFT-jeve i da na taj način dodatno predstave sebe u virtuelnim svetovima, dok je za početak fanovima dostupan Mastercard Music Pass, limited edition NFT kroz koji će vlasnici imati pristup ekskluzivnim materijalima, saradnjama i neprocenjivim iskustvima, kako u realnom životu, tako i u metaversu.

