Četiri stvari kojima nije mesto na LinkedIn profilu

Sve više ljudi prvi utisak o nekome formira na osnovu rezultata pretrage na internetu. Kada vas procenjuju na profesionalnom nivou, uglavnom prvo pogledaju vaš profil na LinkedIn-u. Čak i da njihova pretraga počne na Google-u, završiće na LinkedIn-u jer će vaš profil najverovatnije da bude među prvim rezultatima, tako da bi trebalo da razmislite o tome šta stavljate na LinkedIn profil, i pobrinete se da bude autentičan, primamljiv za vašu publiku i odražava vašu ambiciju, jer će vas to pozicionirati u budućnosti.

Trebalo bi da budete jednako fokusirani na to da sa profila uklonite sve što će stajati „na putu“ vašem uspehu. Želite da sadržaj vašeg profila zadivi one koji donose odluke o vama, te je Forbes preporučio četiri stvari koje bi trebalo da sklonite sa profila kako bi ostavili dobar utisak na one koji dođu do njega su:

Pogrešne ili nebitne potvrde – Izbrišite opise veština po kojima ne želite da vas znaju, one vam samo unose pometnju, i zbunjuju osobe koje čitaju. Lični brending je da vas prepoznaju po jednoj stvari, a ne po njih hiljadu. Napravite listu svih veština koje su bitne za to ko ste i ko želite da budete i uverite se da prve tri potpuno odražavaju to kako želite da vas znaju. To su one koje su najvidljivije kada neko gleda na vaš profil, jer da bi se videle ostale veštine mora da se klikne na „pogledati više“. Iskustvo koje odvraća od težnji ličnog brenda – Ako ste počeli karijeru u finansijama, a sada se bavite farmaceutskim istraživanja, trebalo bi da sklonite tu „drugačiju poslovnu prošlost“ sa profila (ukoliko nemate stvarno dobru priču koja podržava ono što trenutno radite i ono šta želite da radite). Naravno, važno je da prikažete napredak u karijeri, tako da bi bilo dobro da to prethodno iskustvo organizujte u jednu kategoriju koja će predstavljati vaše početke u karijeri. Fotografije loše rezolucije – Ne radi se samo o slikama lica i glave, već bilo koja slika koju ste stavili trebalo bi da bude dobrog kvaliteta i da ima odgovarajuću veličinu. Sve suprotno bi moglo da ukaže da ne obraćate pažnju na detalje, jer ništa ne govori više o „nedostatku pažnje za detalje“, kao što su zamućene, loše isečene ili neprilagođene slike. Investirajte u profesionalnu profilnu fotografiju koja će vas prikazati u najboljem svetlu. Izbegavajte sliku celog tela, dozvolite onima koji gledaju vaš profil da vide vaše lice. Pisanje u trećem licu – Mnogo je bolje, transparentnije i direktnije napisati u prvom licu nego se pretvarati da je neko drugi napravio sadržaj odnosno sažetak o vama. Kada pišete u prvom licu stvarate komunikaciju između vas i čitalaca, a to vam pomaže da stvorite autentičniji odnos sa njima. Vreme je da sklonite pisanje u trećem licu sa vašeg profila i opustite se sa pisanjem „ja, moje, meni“.

Izvor: Forbes

