Chandrayaan-2: Indija lansirala još jednu letelicu koja se zaputila ka Mesecu

Indija je 22. jula napravila još jedan veliki korak kada je kosmički program u pitanju, a nakon što je lansirala letelicu koja bi do Meseca trebalo da stigne u septembru.

Indijska organizacija za istraživanje kosmosa (ISRO), koja je indijski ekvivalent agenciji NASA, potvrdila je da je lansiranje proteklo uspešno, što Indiju približava tome da postane četvrta zemlja koja će stići do Meseca – nakon Sjedinjenih Američkih Država, Kine i Rusije. Letelica je ponela ime Chandrayaan-2 (što na sanskritu znači „mesečevo vozilo“), a planirano je da sleti na ravnicu između dva mesečeva kratera – Simpelius N i Manzinus C. Letelica je sa sobom ponela i lander Vikram, te rover Pragyan koji se kreće uz pomoć šest točkova, a misija košta 141 milion dolara, što je mnogo manje nego što u slične misije ulažu druge zemlje. Letelica bi u funkciji trebalo da ostane bar godinu dana, a lander i rover samo par nedelja.

#GSLVMkIII-M1 successfully injects #Chandrayaan2 spacecraft into Earth Orbit

Here’s the view of #Chandrayaan2 separation#ISRO pic.twitter.com/GG3oDIxduG

— ISRO (@isro) July 22, 2019