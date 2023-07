ChatGPT: Stiže važna opcija koja štedi vreme

Već nas neko vreme zatrpavaju naslovima da ChatGPT i ostali slični botovi menjaju internet i život uopšte. Uskoro stiže nova opcija koja značajno štedi vreme i pomaže onima koji su ovog bota već uključili u svoj svakodnevni život.

OpenAi je nedavno najavio novu opciju koja ChatGPT korisnicima omogućava da unesu osnovna uputstva koja će bot nadalje koristiti. Cilj je da se oslobode konstantnog ponavljanja osnovnih informacija, koje su do sada morali da unose svaki put kad započnu novu sesiju. Trenutno je dostupna u beta verziji za ChatGPT Plus korisnike, a narednih nedelja bi trebalo da stigne do svih.

Da se podsetimo kako ChatGPT radi:

Funkcija Custom Instructions omogućava unošenje osnovnih informacija o tome šta korisnika zanima, a chatbot ih nakon toga koristi za generisanje svakog odgovora. To na primer znači da nastavnik koji sprema lekcije uz pomoć ChatGPT platforme više ne mora da ponavlja koji uzrast podučava, programer ne mora svaki put da unosi koji programski jezik koristi, a sastavljanje spiskova za kupovinu takođe postaje lakše.

Od početka se postavlja pitanje da li će ChatGPT pogoršati ili pak poboljšati život. Ako ništa, bar štedi vreme.

