Chernobylite: Horor i preživljavanje

O igri Chernobylite se govori već nekoliko godina unazad, a do zainteresovanih bi konačno mogla da stigne u julu.

Kao što naslov govori, igra se bavi nesrećom u Chernobylu, a u samom centru je bivši uposlenik nuklearne elektrane, koji pokušava da reši misteriju i pronađe partnerku koja je nestala nakon nesreće. Najveća prednost igre je što se radnja ne odvija linearno, pa igrač ima slobodu da istražuje. Izbori koje pravi utiču na dalji tok radnje, a posledice postaju jasne satima kasnije. S radnjom se menja i opasna zona, pa je ambijent u skladu sa odlukama koje igrač donosi dok se bori protiv natprirodnih užasa, ali i vojske koja pokušava da ih zataška. Postoji nekoliko mogućih završetaka, što znači da igra može da se igra više puta.

Iza igre stoji studio The Farm 51, koji je već poznat po igrama Get Even i World War 3. Na igri se radi od 2019. godine, a zainteresovani mogu da je pronađu na Steamu.

