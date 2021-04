Chrome 90 će omogućiti da delite linkove do obeleženog teksta

Google je počeo da objavljuje funkciju za Chrome 90, koja će vam omogućiti da kreirate link koji ljude vodi direktno do dela stranice koji ste obeležili.

Svakog ko otvori link, odvešće pravo do onoga što želite da vidi

Tehnički gigant je prvobitno pokrenuo tu mogućnost kao ekstenziju prošle godine – sada kada je zvanično deo samog Chrome-a, više ne morate da instalirate ništa dodatno da biste ga koristili.

Ako želite, recimo, da usmerite ljude na deo stranice Wikipedije o pingvinima koji govori o tome kako se ne plaše ljudi, onda sve što treba da uradite je da obeležite taj odlomak, kliknite desnim tasterom miša i izaberite „Copy link to highlight.” Tada taj URL koji se završava sa # možete poslati bilo kome. Kada se stranica učita, odvešće ih do tog dela teksta, umesto do vrha članka na Wikipediji. Ova funkcija može biti vrlo korisna studentima i kolegama koji rade zajedno, ili svima koji vole da dele nasumične stvari sa prijateljima. Već je počeo da se probija do desktop i do Android uređaja, ali možda ćete morati malo da sačekate pre nego što mu pristupite.

Uvođenje funkcije još uvek nije gotovo, a ne vidimo je ni nakon nadogradnje na Chrome 90. Što se tiče iOS korisnika, Google kaže da „Copy link to highlight “ uskoro dolazi za platformu. Google je takođe pokrenuo novi PDF viewer za browser, koji uvodi prikaz na dve stranice i novu traku sa alatkama koja vam omogućava zoom, jump to page, save and print jednim klikom.

Izvor: Engadget

