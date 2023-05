Chromebook računari nisu toliko isplativi kao što se mislilo

Početkom 2020. godine, u jeku COVID pandemije, škole su masovno za svoje đake kupovale jeftine Chromebook računare, jer su bili duplo, troduplo, ili čak i višestruko jeftiniji od klasičnih PC računara. Međutim, US Public Interest Research Group (PIRG) Education Fund zaključila je da su mnogi od tih računara, nakon tri godine, počeli da se kvare, ili da više nemaju potrebnu softversku podršku. To dovodi do novih troškova, jer takvi računari ne mogu da se lako poprave, pa rezultuje i značajnim povećanjem elektronskog otpada. PIRG procenjuje da bi dupliranje životnog veka chromebook-ova rezultovalo uštedom od 1.8 milijardi dolara.

Ispostavilo se da su chromebook-ovi znatno teži za upgrade i popravku od standardnih Windows zasnovanih laptop računara. Jedan od razloga je i što se za njih mnogo teže nalaze zamenski delovi. Iskustvo je pokazalo da se na ovim računarima najviše kvare (lome) ekrani, tastature, kao i da je jedan od najčešćih uzroka kvarova posipanje tečnosti… Uostalom, većina korisnika ovih računara su školska deca, a poznato je koliko oni vode računa o svojim stvarima…

Istraživači su otkrili da, na primer, zamenska tastatura za Acer Chromebook-ove košta 90 dolara, što je skoro pola cene celog chromebook-a. Zbog toga se ispostavilo da je u mnogim slučajevima bilo isplativije kupiti ceo novi chromebook, koji bi poslužio kao „donor organa“. Na kraju se pokazalo da isplativost chromebook računara na duge staze i nije tako velika, kako je izgledalo u trenutku njihove nabavke. To je mnoge škole nagnalo da preispitaju svoje odluke o njihovoj budućoj kupovini.

Postoji još jedan značajan detalj koji utiče na nepovoljan utisak o chromebook-ovima. Google garantuje osam godina automatskih update-a softvera, ali se brojač aktivira onog trenutka kad Google sertifikuje chromebook, a ne od trenutka njegove kupovine. Dok se škole odluče za određeni model, prikupe sredstva i kupe ga, može da se desi da je on već nekoliko godina na tržištu, pa je realna podrška sa update-ovima, znatno kraća od nominalne. To dovodi do bržeg zastarevanja chromebook-ova, jer posle nekoliko godina rada, korisnici neće dobijati nove verzije softvera, pa neće moći da obavljaju sve tražene zadatke.

Jedan od predloga PIRG-a je i da Google, nakon završetka oficijelne softverske podrške, dozvoli instalaciju nekog drugog operativnog sistema (Linux-a) na ove računare. Time bi im se znatno produžio radni vek, a korisnici bi i dalje imali odgovarajuću softversku podršku.

Izvor: The Verge

