Čist vazduh uz veliki TV ekran

Legendarni Sharp nudi veoma interesantne modele televizora, a na domaćem tržištu je aktuelna i zanimljiva akcija koja kombinuje veliki TV i sve popularniji uređaj u našim domovima – prečišćivač vazduha.

Veliki TV

Šta tačno možete da očekujete ako odaberete ovakvu kombinaciju? S jedne strane, uživanje u ogromnom ekranu i svemu što ono pruža, a s druge strane, čiste udisaje punim plućima. Sharp 70DN5 televizor dijagonale čak 70 inča nudi dimenzije koje su ne tako davno posmatrane kao gigantske i cenovno teško dostižne. Konstantan razvoj tehnologija 4K panela i unapređenja proizvodnog procesa dovode do mogućnosti da se ovako veliki paneli mogu naći u televizorima usmerenim ka širem spektru kupaca. 70-inčni VA panel koristi DirectLED tehnologiju pozadinskog osvetljenja i ima 10-bitnu (8bit+FRC) paletu boja. Televizor podržava HLG, HDR10 i DolbyVision standardne kada je u pitanju HDR prikaz.

I pored velikih dimenzija, Sharp 70DN5 poseduje izuzetno tanak ram za panel. To omogućava upotreba aluminijuma u kompletnom ramu, pa se time dobija i adekvatna čvrstina, uz tanke okvire čime se dobija atraktivan dizajn. Donji deo kućišta deblji je sa zadnje strane i na njemu se nalaze svi standardni audio-video priključci. Od Wi-Fi standarda podržan je 802.11ac, što omogućava visoke brzine transfera i smanjuje potrebu da se televizor povezuje mrežnim kablom sa Internet ruterom.

Sharp 70DN5 pokreće operativni sistem Android 11, što je uvek najbolje rešenje koje donosi visoku fleksibilnost uređaja. Na raspolaganju su sve moguće aplikacije raznih video-provajdera, pa korisnik može da konzumira bilo koji video-sadržaj. Sistem pokreće Ace Pro Ultra SoC s dva jezgra, što je dovoljno za navedene video-primene. Daljinski upravljač koristi kombinaciju IC i Bluetooth komunikacije, a tu je i opcija kontrole televizora preko Google asistenta.

Sharp 70DN5 poseduje Harman-Kardon audio-sistem koji podržava sve aktuelne Dolby i DTS standarde. To su dva zvučnika snage od po 10 W, plus sabvufer od 20 W. Kada je u sobi 70“ televizor, logično je razmotriti i investiciju u neki poseban audio-sistem. Ipak, ukoliko to ne učinite, zvuk koji pruža Sharp 70DN5 je sasvim zadovoljavajući.

Čist udah punim plućima

Stižemo do onoga što Sharp nudi kao bonus koji ponudu čini zanimljivijom – uređaja za prečišćavanje vazduha. Svaki kupac ovog televizora na poklon dobija i Sharp UA-HD40E-L prečišćivač vazduha. On koristi Plasmacluster Ion tehnologiju prečišćavanja vazduha, sa više pozitivnih i negativnih jona u prostoriji u odnosu na šumu! Tu je i posebni ION SHOWER režim za intenzivno čišćenje vazduha. Uređaj je predviđen za prostorije veličine do 26 kvadrata.

UA-HD40E-L koristi tri vrste filtera: pred filter, koji sprečava prašinu da prodre u uređaj, filter za mirise, kao i HEPA filter, pri čemu potonji zadržava 99,97% čestica veličine do 0,3 mikrona. Uz pravilno korišćenje, njegov vek trajanja je čak do 10 godina, tako da spram tipičnih 90-180 dana kod konkurencije donosi velike potencijalno uštede. Tako možete bezbedno i prirodno neutralisati viruse, mikrobe i neprijatne mirise u prostoriji. Efikasnost ovog uređaja je dokazana u opsežnim naučnim studijama. Odabirom ove ponude možete uživati u sjajnom prikazu velikog ekrana televizora, ali i u svežem, čistom vazduhu i jednostavno se osećati dobro u svakom trenutku, u svakoj prilici, a ponajviše prilikom maratonskog gledanja popularnih serija i drugih sadržaja.

Korisna adresa: sharpconsumer.rs

