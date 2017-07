Coming SAP servisi

U godinama iza nas uvođenje ERP sistema predstavljalo je čitav poduhvat za kompanije koje su se, među prvima na ovim prostorima, odvažile na ovaj korak. Sva kompleksnost papirne dokumentacije i Excel tabela, aplikacija koje su rađene „u kući“ i godinama mukotrpno održavane, sva glomazna infrastruktura koja je ljubomorno čuvana od očiju korisnika sistema – sve to zajedno trebalo je zameniti jednostavnim i brzim ERP sistemima, poput NAV‑a ili SAP‑a. U ovim kompanijama odlučili su da se prepuste blagodetima novih tehnologija i prihvate mogućnost da svoje poslovne procese, sada uređene, lako kontrolišu: traženi dokumenti postali su lako dostupni, šifre proizvoda čitljive, a analize rezultata praktično nepotrebne – sve je bilo na dohvat ruke, a opet, ništa se nije moglo dohvatiti tako lako… Naravno, današnji čitalac, pogotovu korisnik SAP sistema ili neko ko je prošao kroz proces implementacije i naučio da se mukotrpni rad na novom sistemu isplatio i doneo rešenje davno postojećeg problema, mogao bi osetiti blagu ironiju u ovom tekstu, bar na početku.

Tek je prošla euforija, godina implementacije SAP‑a je iza kompanije. Novi sistem je u upotrebi, postali ste deo sveta, koristite softver koji je prethodno prošao provere u stotinama hiljada kompanija… Tek tada polako postajete svesni toga da vaš novi ERP sistem nije svemoguć. Naravno, dobili ste (tj. platili po ekonomskoj ceni) najbolje prakse iz velikih svetskih kompanija, dobili razrađene procese i procedure, ali sada polako dolazite do ideje da vaš novi sistem zapravo nije nimalo jednostavniji; naprotiv, on je mnogo složeniji i treba vam neuporedivo više resursa, materijalnih i ljudskih, što u prevodu znači da vam treba sve više novca za održavanje ERP sistema.

Bez obzira na to da li radite u nekoj domaćoj privatnoj firmi, multinacionalnoj kompaniji ili u nekoj državnoj instituciji, pravila poslovanja u današnje vreme postaju složenija, zahtevi korisnika sve brojniji i raznovrsniji, bezbednosni izazovi sve veći, a ekonomska računica sve oštrija i novac koji se ulaže u IT sve vredniji za poslodavca. Nova pitanja se nižu: Kako realizovati zamenu postojeće infrastrukture novom? Kako obezbediti sigurno mesto za vaše podatke? Kako ubrzati vaše servise onda kada vam je to potrebno? Kako izvesti skupe analitičke obrade bez ljudi koji se bave tom problematikom? Kako pronaći dokumente posle 5, 7 ili 10(0) godina, kada vam zatrebaju ili kada ih revizor zatraži? Kako osigurati pristup vašem sistemu sa svakog uređaja, u bilo koje vreme, sa bilo kog mesta, u firmi ili van nje? Pitanja su sve brojnija i sve češće se sa njima susrećemo. No, bez obzira na to koliko pitanja izgledaju teška, ponekad i nerešiva, odgovori naravno postoje. Oni su tu, pred nama, u tehnologijama i ljudima koji te tehnologije pravilno koriste, implementirajući ih na najbolji mogući način, ekonomski opravdano, optimizovano i prilagođeno potrebama korisnika. Takav je slučaj sa COMING SAP servisima, a pomoću nekih konkretnih primera pokušaćemo da predstavimo šta je to što oni mogu da pruže korisniku.

SAP u oblaku

Vratićemo se prvo na sam početak, u fazu procene i kalkulisanja potrebnih infrastrukturnih resursa pre SAP implementacije. Svako ko se bavio ovom problematikom zna (a ko nije, može da nam veruje) da su inicijalna ulaganja u „hardver“ veoma velika i često je nemoguće na samom početku projekta precizno odrediti koje su zapravo potrebe novog SAP sistema. Kompanija SAP i konsultanti koji se bave ovom problematikom pomažu, ali se računica veoma teško izvodi. U fazi implementacije, obuke i razvoja aplikacija potrebnih da ERP profunkcioniše onako kako je postavljeno u projektnom zadatku, a koja traje najmanje godinu dana, ekonomska i bezbednosna računica su 100% na strani COMING SAP servisa u oblaku. Kako? Pa, umesto skupe investicije u infrastrukturu, bila to kupovina nove opreme ili dokupljivanje hardvera za postojeću, iznajmljivanjem resursa u COMING Cloud‑u moguće je obezbediti da čitava faza implementacije prođe potpuno neopaženo, bar što se infrastrukture tiče; plaća se samo mesečni najam, a svi ostali resursi usmeravaju se na samu implementaciju, na obuku i uređivanje poslovnih procesa. Tokom rada sa ovako konfigurisanim sistemom moguće je izmeriti performanse, tačno odrediti potrebne infrastrukturne resurse i startovati SAP sa optimalnim odnosom performansi i cene.

U tipičnom scenariju, kada korisnik kupuje sav potreban hardver, sam obezbeđuje infrastrukturu i ljudske resurse i preuzima na sebe sav rizik održavanja, računica je daleko nepovoljnija za korisnika. Deljena COMING Cloud infrastruktura i visokospecijalizovani ljudski resursi kojima COMING raspolaže daleko su jeftiniji nego da korisnik (firma) to pokušava da uradi sam.

Aplikativni servisi

Još smo na početku, a već stižemo do drugog primera: pomenuli smo mnoštvo nepovezanih (u poslovnom smislu) aplikacija, cenovnika i Excel lager‑lista, procesa koji nemaju početak i kraj, što je i bio glavni razlog za uvođenje SAP‑a. Ako pogledamo oko sebe, vidimo da smo i danas okruženi mnoštvom aplikacija: neke stare su „penzionisane“, a neke nove su došle (CRM ili SharePoint) ili tek dolaze (npr. SAPJAM). U Excel‑u nisu više lager‑liste nego BI konektori, mobilni telefoni postali su naši desktopovi, a apetiti korisnika sistema su porasli. COMING SAP aplikativni servisi mogu da pomognu u fazi integracije SAP sistema sa ostatkom sveta, uvođenju BI sistema, integraciji modernih alata za kolaboraciju. Sve ovo moguće je sa COMING SAP timom, koji raspolaže edukovanim profesionalcima, sposobnim da odgovore na zahteve u fazi implementacije SAP‑a i/ili održavanja sistema.

Backup i DR za SAP

Novi SAP sistem nije još ni ušao u upotrebu, a vlasnici ili menadžment već se pitaju šta se dešava u slučaju poplave, požara ili nekog drugog katastrofalnog događaja, gde su rezervne kopije podataka i kako nastaviti sa korišćenjem SAP‑a u takvom slučaju. Neko im je rekao da se 90% kompanija nikada ne oporavi od gubitka podataka i da su u takvom slučaju praktično osuđeni na propast. To je tačno. U takvom scenariju COMING Cloud backup servisi i COMING Cloud DR servisi stavljaju se u službu SAP‑a. COMING‑ovi inženjeri imaju već godine i godine iskustva sa čuvanjem rezervnih kopija SAP sistema, kao i sa DR‑om za SAP. Sve ovo funkcioniše u COMING Cloud‑u u sprezi sa korisničkim sistemima.

Pozivamo vas da se javite i kandidujete vaš SAP sistem za projekat COMING Cloud backup ili DR. Sistem je tako razvijen da je u svakom momentu moguće testirati razne scenarije i prilagođavati ih svojim potrebama. Takođe, moguće je da se ovi sistemi, koji se vrlo lako oporavljaju u cloud‑u, koriste za testiranje i razvoj, što predstavlja veliku uštedu u poređenju sa ulaganjima koja bi firma imala ako bi morala da za te potrebe praktično duplira svoje infrastrukturne kapacitete.

SAP HANA platforma

Konačno se otpočelo sa korišćenjem novog SAP sistema, 45‑godišnjeg ERP‑a sa svim svojim vrlinama i manama. Kupljen je novi hardver, potrošeno dosta vremena i novca za implementaciju, poslovni procesi su sređeni, korisnici obučeni. Podaci se polako gomilaju, 70.000 tabela puni se podacima, koji se često multipliciraju. To je danak vremenu iza nas, ali da tog vremena nije bilo, ne bi bilo ni ovako pouzdanog sistema kao što je SAP ERP. Menadžment srednjeg nivoa traži sve više izveštaja i programeri počinju, kao u stara dobra vremena, da generišu izveštaje. I onda, poneka pogrešno napisana linija koda u ABAP‑u (programski jezik koji se koristi u SAP‑u) dovodi do višesatnih zastoja sistema. Međutim, ne kasni se samo sa izveštajima, već i osnovni poslovni procesi, koji se nužno odvijaju u realnom vremenu, trpe zastoje.

COMING SAP HANA cloud servisi mogu biti izlaz iz ove neprijatne situacije. Testirajte rešenja na HANA platformi u COMING Cloud‑u, koja već nekoliko godina koriste naši klijenti iz Rusije. Ukoliko imate problema sa performansama sistema za izveštavanje ili želite da isprobate neke specijalne analitičke procese, pozovite nas! Naši stručnjaci će vam izaći u susret i zajedno sa vama rešiti problem.

Arhiva u oblaku

Ako radni vek jednog IT sistema uporedimo sa životnim vekom kompanije, videćemo da smo posle pet ili deset godina korišćenja sistema opet na početku. Nakon pet godina rada svaki ERP sistem, pa i SAP, postaje opterećen istorijskim podacima, dokumentima koji odavno nemaju značaj, starim šiframa proizvoda koji više ne postoje, ali i dokumentima koje je neophodno čuvati deset ili više godina, u zavisnosti od propisa (npr. pojedini finansijski dokumenti). Što se stari podaci više gomilaju, sistem postaje tromiji, teže dolazimo do dokumenata koji su nam potrebni, izveštavanje postaje sporije. COMING Cloud arhiviranje je servis koji nam pomaže da naše stare dokumente i podatke odložimo na bezbedno mesto, da ih kategorizujemo i po potrebi pretražujemo, sigurni da će ti dokumenti biti dostupni i za 10(0) godina i da ćemo moći da ih pročitamo u onom formatu u kome su zapisani.

Arhiviranje SAP podataka predstavlja poseban izazov, zbog brojnih međusobnih veza između dokumenata, pa je ovakve projekte potrebno pažljivo planirati. Iskustvo koje COMING SAP aplikativni tim ima u ovakvim projektima može biti od neprocenjive koristi u realizaciji projekata arhiviranja. Korišćenje cloud resursa čini ovaj proces znatno jeftinijim u odnosu na trošenje skupih resursa za arhiviranje podataka u sopstvenoj režiji. Uz to, arhivirani podaci se mogu u svakom trenutku dobiti, kopirati na strani korisnika ili snimiti na druge medije (trake, na primer), koje je moguće čuvati u sefovima i sl.

Na kraju, posle ovih nekoliko primera, opet smo na početku. Šta god odlučili i kakvo god rešenje izabrali, treba voditi računa o zahtevima vlasnika i menadžmenta, sa jedne strane, i ekonomskoj opravdanosti, sa druge strane. Tehnologiju rešenja ne moramo dokazivati: sve što zamislimo možemo i da uradimo, u kontekstu posla kojim se bavimo. Ekonomske dokaze, međutim, moramo da izvodimo svakoga dana, a oni nepobitno govore da je korišćenje zajedničkih resursa, infrastrukturnih ili ljudskih, daleko jeftinije nego korišćenje sopstvenih, pojedinačnih. Trendovi u svetu nam govore isto. To treba da nam bude vodilja u svakom trenutku. Dobro došli u svet sigurnih rešenja! Dobro došli u svet COMING Cloud‑a i COMING SAP servisa! Vidimo se na cloud.coming.rs ili www.coming.rs.

Slobodan Malbašić

