Comtrade otvorio EDIT 18 letnju školu programiranja

EDIT (Education for Innovative Thinkers), vodeća letnja škola programiranja koju organizuje kompanija Comtrade, je danas otvorila vrata studentima u sedam gradova u regionu: Beograd, Kragujevac, Ljubljana, Maribor, Sarajevo, Banja Luka i Mostar. Tokom naredne dve nedelje, preko sto studenata sa tehničkih univerziteta će kroz praktičan rad na realnim projektima steći visoko tražena IT znanja i veštine.

Krovna poruka ovogodišnje letnje škole je “Construct your future”. S obzirom da je potražnja za kvalitetnim IT stručnjacima sve veća, glavni cilj EDIT-a je da studente na vreme pripremi za karijeru u sektoru informacionih tehnologija i pruži im odskočnu dasku za budućnost. Polaznici će projekte razvijati uz mentoršku podršku vodećih IT stručnjaka, a imaće i priliku da se upoznaju sa „vrućim” tehnološkim trendovima kao što su vestačka inteligencija, kriptovalute, blockhain, passanger engagement platforme i mnogi drugi.

Više od letnje škole

“Za buduće IT stručnjake je važno da prate svetska dešavanja i uspon novih digitalnih tehnologija. To je, između ostalog, ideja programa, da studente uvede u realan svet IT-ja i upozna ih sa tehnologijama koje se razvijaju na globalnom nivou. Kada smo pre 22. godine organizovali prvu letnju školu, želeli smo da svoje znanje i iskustvo podelimo sa talentovanim mladim ljudima. Danas je EDIT više od letnje škole – prilika za rešavanje problema u timovima, rad sa Comtrade inženjerima, rešavanje realnih izazova, usađivanje liderskih veština, ali i kvalitetno druženje, “ izjavio je Siniša Vrhovac, direktor ovogodišnje EdIT letnje škole programiranja . Za ovogodišnji EDIT se prijavilo više od 100 studenata iz Srbije, a najboljih 12 je izabrano u Beogradu, kao i 12 u Kragujevcu.

U korak sa svetskim trendovima

U Beogradu, EDIT-ovci će se baviti blockchain tehnologijom i kripovalutama, uz temu “The Blockchain revolution: using DinarToken to promote tourism.” Polaznici će razviti DinarToken, novu digitalnu valutu za razmenu vrednosti između turističkih servisa i turista. Pored upoznavanja sa osnovama kriptovaluta, ovaj projekat ima za cilj i da podstakne kreativno razmišljanje.

“Nama je, kao regionalnoj IT kompaniji jako važno da budemo u korak sa inovacijama, ali i da podstičemo pionirski duh. Za studente će biti interesantno da istraže širok spektar primene blockchain-a i sami osmisle inovativne načine njegove primene. Pored toga, imaće i priliku da nauče kako se sklapaju pametni ugovori za izvršavanje digitalnih transakcija. S obzirom na globalnu popularnost ove tehnologije, mogu da kažem da je znanje iz oblasti blockchaina ulaznica za poslove budućnosti”, izjavio je Siniša Vrhovac.

Tema programa u Kragujevcu je “Multiple material flow controllers”. Kao i u Beogradu, radi se o izuzetno traženoj tehnologiji, koja može da se primeni u različitim industrijama i poslovnim scenarijima. Studenti će uz podršku mentora raditi na izradi flow controllera za sortiranje i distribuciju paketa u logističkoj industriji.

“Sistem na kome će polaznici raditi omogućava brži protok robe i optimizuje kompleksne logističke procese. Uz upoznavanje sa NetCore 2.0, Docker container, Active MQ i Angular 5 tehnologijama, ovaj projekat je šansa za studente da nadograde svoje teorijsko znanje i spreme se za zaposlenje u velikim IT kompanijama,” poručio je gospodin Vrhovac.

Preko dve decenije IT edukacije

Od osnivanja EDIT-a, kroz školu je prošlo preko 1.000 studenata, od kojih su mnogi danas iskusni IT stručnjaci. Kompanija Comtrade svake godine unosi novine i prilagođava program IT i poslovnoj dinamici, pa su tako do sada polaznici radili na Internet of things, Chatbot, Mobility, iBeacon i raznim drugim projektima. U protekle dve decenije, EDIT letnja škola programiranja se proširila izvan granica Srbije i sada obuhvata regionalne kampuse u Sloveniji i Bosni i Hercegovini.

