Notepad: prvi ozbiljan update u 33 godine

Microsoft-ova aplikacija Notepad nije se mnogo menjala od 1985. godine kada je prvi put predstavljena, međutim sa sledećom nadogradnjom Windows-a doživeće nekoliko manjih ali korisnih promena.

Kao prvo, opcija find/replace dobiće „wrap around“ mogućnost, odnosno pretraživaće ceo dokument, bez obzira gde se u njemu kursor nalazio (a ne samo od trenutne pozicije kursora do kraja dokumenta). Find/replace prozor pamtiće i ranije unesene vrednosti i tako dodatno olakšati rad, a u polje za pretraživanje automatski će unositi deo teksta koji je u trenutku njegovog otvaranja označen u dokumentu.

Notepad će moći da prikazuje i zumirani tekst, a u slučajevima kada je uključena opcija „word wrap“ biće moguće videti statusnu traku u dnu prozora i na njoj položaj kursora (to jest broj linije i stupca) – što do sada nije bilo moguće. Ažurirani Notepad biće bolje prilagođen za rad sa velikim datotekama, označavanje teksta korišćenjem tastature biće unapređeno, kao i još nekoliko sitnica koje su do sada ovom programu nedostajale, objavila je kompanija na svojim zvaničnim stranicama.

Insajderi će sve ove promene dobiti sa nadogradnjom na Windows 10 Insider Preview Build 17713, a svi ostali sa većom Redstone 5 nadogradnjom, krajem ove godine.

