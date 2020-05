Copy/paste iz stvarnog sveta pomoću mobilnog telefona i AR

Osim što troši investitorska ulaganja i edukuje javnost o tome koliko su zastrašujući veliki carski pingvini, čemu AR (proširena stvarnost) zapravo služi? Evo jednog odgovora: copy/paste iz stvarnog života.

Kopirajte realnost

Kao što se može videti ispod ovog pasusa u snimku developera Cyril Diagne, AR može da bude savršeno sredstvo za brzo snimanje vizuala iz stvarnog sveta i njihovo prenošenje u digitalne dokumente. Samo usmerite telefon na ono što želite da kopirate i prevučete ga na desktop. Nema nerviranja oko slanja slika mejlom sebi ili izrezivanja predmeta u Photoshop-u.

Ovo je samo prototip istraživanja trenutno, ali sudeći po reakcijama na Diagne-ov video, čini se da nekoliko kompanija već radi na sličnom softveru. Verovatno možete da očekujete da ćete u bliskoj budućnosti videti ovakve alate na svom mobilnom telefonu.

Praktične upotrebe

To bi sigurno bio lep dodatak AR aplikacijama koje izgleda imaju mnogo praktične koristi: može da se vidi kako odeća, nameštaj i šminka izgledaju na vašem licu i/ili kući. Na ovaj način bi se lepo obrnula uobičajena paradigma AR-a. Umesto da se projektuju digitalne slike u fizički svet, ona prenosi fizički svet u digitalni.

Kako Diagne objašnjava na Twitter-u, postoji nekoliko pokretnih delova u njegovom AR Cut & Paste demo. Jedna komponenta odvaja prednji objekat od pozadine mašinskim učenjem, dok druga otkriva gde vaš telefon pokazuje na ekranu računara. Diagne kaže da je potrebno oko 2,5 sekunde da se kopira neki predmet i četiri sekunde da se zalepi, ali to bi se lako moglo ubrzati. U stvari, on je čak postavio svoj kod na GitHub za one koji žele da je sami poboljšaju.

Izvor: The Verge

Podelite s prijateljima

Tweet