ADATA predstavlja Ultimate SU720 – SSD uređaj kapaciteta do 1 TB

ADATA Technology, vodeći proizvođač DRAM modula visokih performansi, NAND fleš proizvoda i dodatne opreme za mobilne uređaje, predstavio je Ultimate SU720 – SSD uređaj koji se priključuje na interfejs SATA 6 Gb/s. ADATA Ultimate SU720 nudi vrhunske performanse i veliku pouzdanost po povoljnoj ceni, a savršen je za korisnike koji žele da pređu sa hard diska na SSD.

Velik kapacitet. Dugotrajnost. Izuzetne brzine prenosa.

Opremljen 3D NAND memorijom i inteligentnim SLC keširanjem, SU720 dostiže brzine čitanja/pisanja do 520/450 MB u sekundi. SU720 zasnovan je na naprednoj 3D NAND fleš memoriji, dolazi u kapacitetima od 500 GB do 1 TB i nudi poboljšanu učinkovitost uz bolji odnos cene i performansi nego ikada do sada. SU720 takođe donosi kontinuirane brzine čitanja/pisanja do 520/450 MB1 po sekundi i podržava SLC keš. SU720 je opremljen tehnologijama zaštite podataka i ispravljanja grešaka za veću trajnost, a nudi nasumično čitanje/pisanje brzinama do 50K/65K1 po sekundi, što je do 2,5 brže od uobičajenih hard diskova.

Precizan. Robustan. Tih.

U uređaj SU720 ugrađena je tehnologija ispravljanja grešaka Low-Density-Parity-Check (LDPC) koja pomaže u smanjenju grešaka u podacima i povećava njihov integritet štiteći vredan sadržaj od uništavanja. Za razliku od hard diskova, SU720 nema mehaničkih delova što ga čini otpornijim na padove i udarce. Prednosti su mu i široki raspon temperatura na kojima može raditi (0° C – 70° C), tih rad i energetska učinkovitost.

Softver SSD Toolbox i alat za migraciju podataka

Svaka kupovina uređaja SU720 omogućuje besplatno preuzimanje softvera ADATA SSD Toolbox i alata za migraciju podataka. SSD Toolbox omogućuje korisnicima upravljanje uređajem, pružajući informaciju o trenutnom statusu, nivou potrošenosti i očekivanom životnom veku. Alat za migraciju je naročito koristan za sve one koji prelaze sa hard diska na SSD jer omogućuje jednostavan i brz backup i migraciju sadržaja celih diskova, uključujući i operativni sistem.

Ultimate SU720 dolazi s tri godine garancije.

