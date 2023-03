Cruise robotaksi prešao više od 1 milion kilometara bez vozača

Haotične ulice San Franciska pružile su kompaniji dosta podataka o vožnji.

Velika prekretnica za kompaniju

Za proizvođače autonomnih vozila, svaki pređeni kilometar služi kao dokaz da njihova tehnologija funkcioniše. Takođe, to je prilika za prikupljanje podataka i za dalje unapređenje. Zbog toga kompanija Cruise je objavila da je prešla 1.609.344km bez vozača. Kompanija je nazvala ovo dostignuće jednom od svojih najvećih prekretnica do sada. Portparol kompanije je rekao da su to pređeni kilometri bez vozača i da je većina pređenih kilometara bila u San Francisku.

Podružnica GM-a, počela je da testira vožnje bez vozača u gradu još u novembru 2021.godine. To je takođe bila prva kompanija koja je ikada dobila dozvolu za korišćenje vozila bez vozača od Komisije za javne komunalne usluge Kalifornije. To joj je omogućilo da naplaćuje putnicima vožnju robotaksijem do juna prošle godine. Na osnovu izveštaja koji je kompanija podnela kalifornijskom DMV-u (Odseku za motorna vozila Kalifornije), početkom 2022.godine imala je oko 30 automobila koji su bili funkcionalni. Zatim, kompanija je saopštila da želi da doda još 5.000 robotaksija na američke ulice. Cruise trenutno poseduje vozni park u San Francisku sa nešto manje od 100 automobila.

Kompanija je uspela da prikupi tone korisnih podataka

Mo Elshenawy, izvršni potpredsednik za inženjering, rekao je da je svaki od tih kilometara „bio prepun složenih scenarija koji su kompaniji pomogli da brzo napreduje“. Ulice San Franciska su često haotične i prepune ljudi. To je kompaniji pružilo mogućnost da prikupi tone korisnih podataka koje može da iskoristi za poboljšanje svoje tehnologije.

Cruise je unosila podatke iz svake vožnje u mašinu za kontinuirano učenje koja stvara milione scenarija iz stvarnog sveta na putu. To omogućava tehnologiji da uči iz simuliranih pogona, a zatim primeni ono što nauči u stvarnom životu. „Kada uzmete u obzir naš bezbednosni rekord, ozbiljnost dostignuća našeg tima dolazi do oštrog fokusa“, ​​rekao je Elshenawy.” “Do sada, putnici su napravili desetine hiljada vožnji u Cruise vozilima. U narednim godinama, milioni ljudi će sami iskusiti ovu potpunu vožnju bez vozača.”

Najava kompanije Cruise dolazi skoro mesec dana nakon što su zvaničnici San Franciska poslali pismo kalifornijskim regulatorima. Zvaničnici su tražili usporavanje Cruise-ovih planova za proširenje. Oni su navodno prvo želeli bolje shvate autonomna vozila. Takođe, zabrinuti su zbog „opasnosti i uticaja izazvanih planiranim i neplaniranim AV zaustavljanjima koja ometaju saobraćaj“.

Prema izveštajima New York Times-a, autonomna vozila Cruise i Vaimo izazvala su saobraćajne gužve u San Francisku nekoliko puta. Zvaničnici veruju da ove kompanije moraju značajno da unaprede svoje tehnologije pre proširenja. Takođe, zvaničnici navode da bi inače kompanije „mogle brzo da iscrpe resurse za hitne slučajeve i tako izgube poverenje javnosti u svu automatizovanu tehnologiju vožnje“.

Izvor: Engadget

