Besplatna igra za virtuelne tajkune

Epic Games Store svake nedelje nudi novu besplatnu igru, a ovog puta je to Rise of Industry. Zainteresovani će moći da je besplatno preuzmu sve do 9. marta, kada nas očekuje neki novi naslov (možda i više).

Igra Rise of Industry je izašla 2019. godine, a u pitanju je igra u kojoj svako može da postane biznismen, na kraju i tajkun. Prvo što primeti svako ko pokrene igru je da je vizuelno besprekorna, pa neki kažu i da oduzima dah. Kako igra odmiče, tako se stvari komplikuju, pa igrač dobija pristup kompleksnijim transportnim sredstvima uz pomoć kojih se povezuje s poslovnim ljudima u drugim delovima ovog lepo obojenog sveta. Kao najveći problem se ističe to što nakon nekog vremena sve počne da se ponavlja, ali tako je i u pravom životu.

Ljubitelji poslovnih poduhvata, ali i oni koji vole da trguju, će se sigurno obradovati, a odlične ocene obećavaju nezaboravno iskustvo. Epic garantuje zabavu, pa je igra potpuno besplatna, a inače košta oko 28 evra.

