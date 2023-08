Cupra Formentor VZ: Više od auto brenda

Trend u kome svaki veliki proizvođač automobila mora imati još po koji brand pod svojom kapom je aktuelan već godinama, od kojih je bar jedan od njih u kategoriji „luksuznijih“. Zanimljivo je da u poslednje vreme možemo videti i da „pod-brand“ morati imati opet još jednu svoju luksuzniju varijantu. Tako automobil koji smo ovoga puta testirali nosi VW poreklo, uz osnovnu Seat značku pod brandom Cupra. Seat je nekada naziv Cupra koristio za modele najjačih performansi, ali su u Seat-u odlučili da to odvoje.

Na primer, ukoliko ste zainteresovani za model Leon, sve osnovne varijante motore se nalaze u ponudi kao Seat, dok se najjača verzija nalazi u ponudi pod posebnom Cupra značkom. U ovom slučaju, razlika nije toliko dramatična jer je Leon Cupra odavno postojao, samo je sada Cupra Leon. Pored Leon-a, još Ateca postoji u Seat i Cupra varijanti, dok je Formentor rezervisan za Cupra brand.

Formentor je bio prvi model pod Cupra nazivom i napravljen je specijalno za njega, kako bi promovisao novi naziv i prateće elemente koji uz to idu, kao što su dizajn, performanse i tako dalje. Formentor koristi kao bazu VW MQB Evo platformu , koja je osnova mnogim modelima, od Golf-a i A3, pa do Audi Q6. Formentor kada se pojavio 2020. godine, prezentovan je kao „Coupe SUV“ sa „R“ performansama. Iako ova kategorija kod novinara/kritičara nije baš popularna, marketing istraživanja pokazala su drugačije. Tako Coupe SUV modeli kupuju uglavnom ljudi u proseku 5-6 godina mlađi od klasičnog SUV kupca, što je upravo publika na koju je Seat uvek ciljao, a posebno je to podvučeno sa Cupra brandom.

Atraktivan izgled i zanimljiv dizajn su prve stvari koje privlače nešto mlađe kupce automobila, pa su kreatori Formentora prvo to morali da ispune. Kompletna serija VW modela ima određene dizajnerske elemente koji odaju utisak pripadnosti familiji, pa ih ima i Formentor. Ipak, u ovom slučaju se otišlo korak više, pa Formentor na prvi pogled podseća na Lamborghini Urus. Iako kada posmatrate detalje, to i ne izgleda tako, ali kompletan dizajn sa naglašenim oštrim ivicima na pojedinim mestima asocira upravo na Urus, što je verovatno bila i ideja. Ako neki automobil podseća bar malo na Lamborghini, to nikako ne može biti loše.

Formentor je malo niži u odnosu na Atecu i malo višu u odnosu na Leon (5cm), što izgleda kao idealna visina za današnje pojmove. Malo podignuti u SUV stilu, ali ne previše.

Ukupnom utisku doprinese veliki 19“ točkovi ispod kojih sijaju velike Brembo čeljusti i veliki diskovi. Tu su pojačane ivice krila, koje pojačavaju utisak širine i stabilnosti. Spojler na vrhu gepeka treba da usmerava vazduh preko donjeg dela gepeka na kome se nalazi kompletna svetlosna grupa, a i ima i estetski doprinos. Svetlosna grupa se proteže preko cele širina automobila, što uz LED osvetljenje daje zanimljivi i moderan izgled. Na donjem delu zadnjeg branika se nalazi difuzor, koji još jednom i vizuelno treba da naglasi performanse automobila, pored već određenog aero efekta. Na kraju, tu su dve duple izduvne cevi, koje su prave a ne samo plastična maska kao na većini modernih automobila. To doprinosi boljem zvuku, mada i tu ima još nekih elemenata, ali o tome nešto kasnije.

Prednji delom dominira ogromna hauba, koja sa svojim izbočinama daje utisak da se ispod nalazi velika zver od motora. Prednji branik, donji spojler i svetla su integrisana u skladu celinu pa Formentor izgleda veoma ozbiljno i „namršteno“, što je izgled koji se uvek cenio kod iole moćnijih automobila. Velike maske su u modi, ali na Formentor nije prevelika i lepo je usklađena sa farovima i donjim spojlerom, i sve je u nekako u obliku Cupra znaka. Finalni detalj su karbonski retrovizori u posebnoj bakarnoj boji, koji u sebi čak imaju projektore koji bacaju snop svetlosti u obliku Cupra znaka.

Tako sa dizajnerske strane, Formentor zaslužuje sve pohvale, jer stvarno da nema detalja koji izgleda van svog mesta i odstupa od osnovne stilističke ideje. Formentor će bez problema privući pažnju na ulici, što u današnjeg vreme nije baš tako lako. Ovo će biti još lakše ako se odabere neka upečatljivija boja. Iako „ponoćna crna“ izgleda odlično, među masom crnih i sivih automobila, na primer „petrol plava“ će biti još upečatljivija.

Određena upečatljivost se pokušava nastaviti u enterijeru, u kome dominiraju fantastična prednje sedišta. Postignuta je odlična kombinacija sportskog i luksuznog izgleda, pa su sedišta najbolja stvar kada je u pitanju enterijer. Ne samo što izgledaju tako, već su i veoma udobna, pružajući potporu pri normalnoj ali i „sportskoj“ vožnji. Vozač ima ceo set komandi za električno podešavanje, tu je i teleskopsko podešavanje volana pa se svako može udobno smestiti.

Pozadi, sedišta su normalnija ali i dalje veoma udobna, uz dosta prostora koji putnici pozadi imaju. Dve odrasle osobe se komotno mogu smestiti, a ako zatreba, moguće je u sredini ugurati još jednu osobu. Zadnja sedišta se obaraju veoma elegantno, pritisak na poluge u gepeku i sedišta sama padaju dole, otkrivajući veliki tovarni prostor.

Kada su sedišta podignuta, prtljažnik nudi zapreminu od 420 litara, što je istina nešto manje od nekih konkurentskih modela. Modeli bez 4×4 pogona imaju 30 litara više, ali će se većina vozača dati prednost boljim performansama nego malo većoj zapremini u gepeku. Formentor zbog svog dizajna može na prvi pogled izgledati veliko, ali kada se pogledaju dimenzije (4450-1839-1511mm) može se zaključiti da on jedva spada u kategoriju SUV-a srednje veličine. Sa obzirom na to, prostor u kabini i gepeku je više nego dobar.

Kada se vratimo na vozaču poziciju, možemo videti da kompletna instrument tabla ima „dvodelni“ dizajn, uz kožni element kao jedan i brušeni aluminijum kao drugi deo tog dvokomponentnog izgleda. Pored toga što lepo izgleda, izbor materijala koje često dodirujete pruža luksuzniji osećaj. Naravno, standardne tvrde plastike ima i ovde, ali je to pristojno urađeno na pozicijama koje nisu toliko bitne. Ipak, Formentor ne treba gledati kao primarno luksuzni automobil čiji enterijer mora da impresionira, već kao fini spoj sportskog i malo luksuznog dojma. Ukoliko se misli da je Formentor samo malo ekonomičnija varijanta Audi ili VW modela, to definitivno nije. Šteta što taj uticaj nije mogao da se izbegne na još nekim mestima.

Pomenuti „dvodelni“ dizajn sa nastavlja i preko tapacira prednjih vrata, čime se dobija jedna skladna celina i vozaču daju utisak ušuškanosti u enterijer. Kako je Formentor tek nešto viši od Leon-a, vozač ima više utisak da sedi u automobilu nego da sedi na njemu, kao što je to slučaj kod većih SUV modela.

Ovo smatramo za prednost, jer je u skladu sa sportskih duhom koji Formentor ima, a opet se dobija nešto malo viša pozicija vozača koji je toliko tražena kod modernih kupaca automobila. Kao dodatni detalj, tu je LED traka koja je razvučena preko vrata i cele table. Pored estetskog elementa, ova osvetljenje ima i funkciju, a to je da prilikom detekcije vozila u mrtvom uglu to signalizira vozaču. Boja u normalnoj situaciji se naravno može podešavati preko centralnog ekrana.

Tu dolazimo do najveće mane enterijera, pa možda i celog automobila. Glavni ekran i centralna konzola su direktno preuzeta iz nekih drugih (slabijih) modela VW grupe, a to nosi problematiku koja nam je već poznata. Ekran jeste veliki, 12 inča ali i dalje izgleda kao da je „zaboden“ u tablu. Čudno je što se mnogo proizvođači automobila i dalje primenjuju ovo prosto i efikasno, ali generalno ružno rešenje za postavljanje glavnog vida interakcija sa većinom sistema koje automobil poseduje. Pored toga, rezolucija je niža od one koji bi smo očekivali za današnje vreme, a softver i brzina odziva istog takođe nije baš najbolja. Naravno, na sve je moguće navići se ali za neke stvari ipak nema potrebe. Na primer, komande za podešavanje klima uređaja su „touch“ klizači ispod ekrana, koji nemaju pozadinsko osvetljenje, pa se noću teže nalaze. I kada ih pogodite, treba određeno vreme da se naviknete na to, ali opet je i tada moguće podesiti samo temperaturu dvozonsko automatskog klima uređaja. Za sve ostalo, mora se „bockati“ ekran i to uglavnom kroz 2-3 podmenija da bi se stiglo do željenih opcija. Sistem podržava Android Auto i Apple Carplay, što je definitivno korisno i malo olakšava situaciju. Sve ovo čačkanje ekrana kada se stoji u mestu, nije problem, ali u vožnji definitivno može biti.

Na sreću, tu je ekran u instrument tabli koji značajno poboljšava situaciji, bar kada su u pitanju parametri najbitniji vozaču. Preko komandi na volanu se može kontrolisati sve što će se prikazivati na instrument tabli, od stila prikaza brzine i broja obrtaja motora pa do uključivanju određenih asistencija u vožnji, kao i mogućnosti prikaza navigacione mape u sredini ekrana u instrument tabli.

Tako se na ovaj način pomaže vozaču da što manje gleda u veliki centralni ekran, a da oči drži na instrument tabli i putu. Kao još jedna pomoć vozaču je odličan „360 view“ sistem kamera, koji prilikom parkiranja na ekranu prikazuju okolinu i omogućavaju veoma lako parkiranje.

Kada pogled spustimo sa velikog ekrana na centralnu konzolu, možemo odmah zaključiti da je ista preuzeta direktno iz Golf-a. Naravno, to samo po sebi nije loše ali Cupra i Formentor žele da stvore osećaj specifičnosti, pa bi bar malo drugačija ručica automatskog menjača mogla da bude nešto drugačija. Kada pominjemo automatski menjač, možemo se skrenuti fokusa sa IT mana i to prebaciti na auto vreline.

Formentor trenutno ima četiri opcije kada su motori u pitanju, uz najavu za petu. Osnovna verzija je 1.5 TSI sa 150 KS, tu je 1.4 eHybrid sa 140 KS i 2.0 TSI. E sad, 2.0 TSI dolazi sa tri „ukusa“, sa 190, 245 i 310 KS. Na kraju, tu je obavezni 2.0 TDI sa 150 KS. Uz određene varijante ide i 4×4 pogon, pa Formentor već ima dosta opcija kada su u pitanju pogonski agregati. Peta opcija je 2.5 TFSI motor sa 390KS direktno uzeta iz Audi RS3 modela i to će biti najjača Formentor verzija.

Na testu smo imali trenutno najjaču verziju koja je dostupna kod nas, dakle 2.0 TSI sa 310 KS, koji nosi dodatnu VZ oznaku, a to znači i 4×4 pogon. Sa ovom snagom, pogon na svim točkovima je izuzetno koristan u svim uslovima, jer se snaga lakše prenosi na put i iskorišćava maksimalno. Naravno, 4×4 pogon daje dodatne mogućnosti i sigurnost u snežnim uslovima (naravno, sa odgovarajućim gumama) i generalno kada je podloga klizava. Sam pogon je poslednja verzija Haldex sistema koji VW koristi već izvesno vreme, koja je spojena sa takođe standardnim i proverenim DSG menjačem sa 7 stepena prenosa. Prednje oslanjanje je tradicionalno MacPherson dok je pozadi multi-link, uz električno podesive VW amortizere.

Kombinacija svih ovih stvari rezultira jako dobrim voznim karakteristikama. Performanse motora su nam već dobro poznate, ali to ne sprečava da opet impresioniraju kada treba pokrenuti automobil težak 1616 kg. Zahvaljujući DSG menjaču, iz mesta do 100 km/h se stiže za manje od 5 sekundi, izmerili smo 4,7 sekundi da budemo precizni. Reper performansi se odavno pomerio na dosta visoke margine, ali sa druge strane i dalje moramo biti impresionirani činjenicom da SUV karoserija može imati ovako ubrzanje, i to svaki put. Kada su u pitanju među ubrzanja, za 60 do 90 km/h je potrebno malo manje od dve sekunde dok se od 80 do 120 km/h stiže za 3,2 sekunde. Iz ovoga je jasno da su akcije preticanja sa Formentor-om veoma lake i da je obrtni moment od 400 Nm na raspolaganju u širokom rasponu obrtaja (od 2000 do 5450).

Veliki raspon u kome je na raspolaganju svih 400 Nm pomaže ovoj varijanti DSG menjača, jer ova varijanta nije baš najbrža (takav je i softver samog menjača), pa se u standardnim režimima može primetiti malo kašnjenje pri promeni stepena prenosa. Na raspolaganju je više ukupnih režima vožnje, koja podrazumevaju motor, menjač, 4×4 pogon i oslanjanje, a to su Comfort, Sport, Cupra, Individual i offroad. Individual režim je ostavljen za lični izbor vozača, kako želi da podesi svaku komponentu pa se na primer može izabrati Cupra mod za motor i menjač, dok oslanjanje može biti na najmekšim vrednostima.

Offroad će automatski podesiti amortizere, uključiti po potrebi asistenciju za spuštanje niz padinu, podići ESP nivo, aktivirati XDS elektronsku blokadu diferencijala, ali nije baš realno da će Formentor vlasnici imati offroad ambicije, sem eventualno laganog izlaza na pesak/travu i eventualno snežnim uslovima. Naravno, lepo je kada znamo da automobil nešto može, iako su šanse da to koristimo u realnosti relativno male.

Najbrži režim je logično Cupra i tada se Formentor nalazi u maksimalnom režimu. Promena stepena prenosa je brže, odziv motora na gas je brži, 4×4 pogon prenosi nešto više snage na zadnju osovinu i oslanjanje je podešeno na najtvrđi nivo. Bonus detalj je promena boje LED osvetljenje na tabli, kao i aktivacija „dodatnog doživljaja“, kada će kroz zvučnike inače veoma dobrog audio sistema biti pušten i simulirani zvuk motora. U realnosti, ovo i nije baš neophodno jer Formentor sa izduvnim sistemom koji ima već proizvodi pristojan zvuk koji nagoveštava moćniji motor.

Dinamičke performanse koje tada Formentor ima su izuzetno, posebno ako imamo u vidu ukupnu težinu (i raspored iste) i visinu automobila. Iako Formentor nije baš SUV visok, mogućnosti koje nudi vozaču jesu na visokom nivou. Da bi se došlo do limita potrebno je imati malo više hrabrosti i veštine, kada Formentor pokazuje svoje karakteristike podupravljanja i agresivne aktivacije ESP sistema. Iako postoji opcija za gašenje ESP-a, on nikada nije stvarno ugašen, ali to su klasični bezbednosni standardi. 4×4 pogon iako mnogo pomaže ima svoja ograničenja kada je u pitanju sportska vožnja (zbog raspodele snage po osovinama), ali je ukupan utisak definitivno impresivan. Po asfaltu, ni u jednom momentu ne dolazi do proklizavanja točkova, pa se sva snaga uvek može bezbedno iskoristiti. Biće interesantno videti kako će se ponašati VZ35 Formentor (sa 2.5 TFSI motorom) koji bi trebao da ima drugi 4×4 sistem koji ima mogućnost da više snage prebaci na zadnju osovinu. Svi ovi modovi vožnje se moraju, na žalost, podešavati na centralnom ekranu. U verziji koju smo mi testirali, na volanu ne postoje direktne komande za aktivaciju režima vožnje. Na spisku dodatne opreme postoji ova mogućnost, pa je to jedna od prvih stvari koje bi štiklirali na tom spisku. Lakše i češće se uživa u impresivnim performansama kada su je promena režima trenutna i ne zahteva „bockanje“ ekrana.

Ono što takođe impresionira je nivo udobnosti. Čak i u Cupra režimu, oslanjanje je tvrdo ali ne baš previše, pa se u ovom modu može komotno voziti i nešto duža distanca. Elektronski sistemi za automatsko držanje trake i tempomat su bonus detalji koji doprinose udobnosti i vožnji sa što manje uzbuđenja kada se to želi. Samo se automobil još prebaci u Comfort režim i milina. U ovom režimu, Formentor je prijatno udoban i za naše „drumove“, čak i na 19“ točkovima sa relativno niskoprofilnim gumama (245-40/19). Ne samo kada su u pitanju vibracije od strane karoserije, već i po pitanju buke.

Pri brzini od 130 km/h izmerili smo 65 dB, dok je na 80 km/h to samo 59 dB. Ovo je dosta nizak nivo buke, posebno za sportsku SUV karoseriju i široke gume, pa i ovde Formentor zaslužuje visoke ocene. Naravno, ukoliko želite manje buke sa jedne strane ili još bolje performanse, uvek se možete promeniti gume koje u ovoj dimenziji nisu katastrofa skupe. Bridgestone Turanza koje se standardno isporučuju su solidan srednji izbor, ali SportContact 7 ili PilotSport 5 nisu mnogo skuplje a nude više komfora ili performansi, u zavisnosti šta želite. Dobre gume doprinose ne samo prianjanju u krivinama nego i pri kočenju, a za to su zadužene Brembo čeljusti sa 340 mm diskovima. Zaustavljanje sa 100 km/h treba samo 37 metara, što je opet za dimenzije i težinu, odličan rezultat. Zanimljivo je da su prilikom prvih Formentor serija (automobil je na tržištu od 2020. godine) bilo određenih zamerki na Brembo kočnice, koje su u nekim situacijama pravile određene neprijatne zvukove. Kod verzije koju smo imali na testu, nismo primetili/čuli ništa od toga, a performansama smo veoma zadovoljni.

Istina, bilo bi interesantno uporediti to sa kočenjem „standardnih“ Cupra čeljusti koje koriste istu dimenziju diskova. Moguće da tu ne bi bilo neke dramatične razlike, posebno u normalnim uslovima vožnje. Možda Brembo radi bolje na stazi, ali Formentor definitivno nije „track day“ mašina, iako naravno se može provozati koji rekreativni krug. Kao su Brembo kočnice skupa dodatna oprema, to je element koji se možda može skinuti sa spiska u zamenu za nešto drugo.

Pametnim odabirom dodatne opreme se uvek može uštedeti nešto novca, koji se uvek može veoma efikasno upotrebiti za gorivo koje je neophodno za Formentor zabavu. Sasvim je očekivano da automobil ovih performansi i gabarita ne može biti mali potrošač, i toga mora biti svestan svaki potencijalni kupac. U letnjim gradskim uslovima, sa klimom koja radi, treba očekivati prosečnu potrošnju od oko 11 litara. Na otvorenom magistralnom putu, potrošnja je u rasponu od 5,7 do 6.8 litara, u zavisnosti od uslova puta, klima uređaja i sličnih stvari. Na autoputu i brzini od 130 km/h, izmerili smo potrošnju od oko 10 litara. Kako smo često imali prilike da vozimo automobile sličnih motornih karakteristika, ova potrošnja ne iznenađuje i sasvim je očekivana. Ukoliko to zvuči previše, uvek se može pogledati Formentor sa 1.5 TSI ili 2.0 TDI pogonom.

Izbor slabijeg motora donosi uštedu ne samo po pitanju potrošnje goriva, već i u ceni automobila. Formentor sa 1.5 TSI motorom od 150 KS i osnovnim paketom opreme košta 33745 evra, 2.0 TDI opcija je 38290, a 2.0 TSI sa 190 KS je 37920 evra. Svi motori podrazumevaju 7-brzinski automatski DSG menjač, dok se 4×4 pogon ide sa 2.0 motorima izuzev verzije sa 245 KS koje je samo sa prednjim pogonom. Najjača verzija koju smo testirali, 2.0 TSI sa 310 KS, 4×4 pogonom i DSG menjačem, u ovom paketu opreme košta 52160 evra. Sa cenama koje divljaju na svim poljima, najbolji način za ocenu ove ponude je poređenje sa modelima sličnih performansi i izgleda. Zanimljivo, to i nije baš tako lako, jer i nema mnogo konkurencije. Na primer, BMW X2 M35i je jedan od modela koji bi mogao da se poredi. X2 ima bolji „ekran IT“ sistem, uz sličan enterijer i daleko manje atraktivan eksterijer. Formentor jednostavno izgleda neuporedivo lepše, performanse su slične, a X2 X35i počinje sa cenom od 60000 evra. Naravno, razlika u brandu i ceni značke, ali ako se gleda kroz to, onda se može napraviti racionalniji izbor. Sa druge strane, iz VW grupe bi alternativa mogli biti T-Roc sa osnovnim 2.0 TDI i 2.0 TSI motorima koji imaju sličnu cenu. Ali T-Roc izgleda manje atraktivno od Formentora i nema ga u R ponudi sa 310 KS motorom na našem tržištu. Audi Q3 S-Line sa 245 KS u startu košta kao 310 KS Formentor, pa za one koji traže što bolji odnos performansi i atraktivnog izgleda, trenutno dosta teško mogu naći bolji opciju od modela Formentor VZ. Jedina stvar koja se mora trpeti je nesretni „infotaiment sistem“, dok je sve ostalo za preporuku.

