LG predstavio prenosni TV u koferu

Do sada smo videli mnogo neobičnih IT gadžeta, ali slobodno možemo da kažemo da je LG uspeo da predstavi jedan od najčudnijih do sada. U pitanju je StandbyMe Go, prenosni TV sa ekranom osetljivim na dodir, dijagonale 27 inča, spakovan u kofer, zajedno sa baterijom i zvučnicima.

LG StandbyMe Go poseduje 1080p rezoluciju i zasnovan je na WebOS platformi. S obzirom da ima preinstalirane sve streaming aplikacije i WiFi konekciju, poseduje mogućnost streaming sadržaja na svim lokacijama na kojima postoji Internet konekcija. Naravno, tu je i opcija povezivanja nekog eksternog uređaja preko HDMI porta, AirPlay-a ili Bluetooth-a.

Kofer, pored samog TV-a poseduje i 20W zvučnike sa podrškom za Dolby Atmos, koji su dovoljno glasni za ostvarivanje pravog ugođaja tokom kampovanja ili gledanje TV-a u dvorištu. Interesantno je da TV može da se zarotira, čime se maksimizuje prikaz video sadržaja snimljenih mobilnim telefonima. Ugrađena baterija je u stanju da izdrži do tri sata reprodukcije, što je dovoljno da se odgleda jedan film ili nekoliko epizoda omiljene serije.

Cena ovog neobičnog „putnog“ TV kompleta iznosi 1000 dolara (u pretprodaji), a početak prodaje očekuje se krajem avgusta.

