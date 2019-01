Cyber napad koji je jednu zajednicu na Aljasci vratio u prošlost

Krajem 2018. godine infrastruktura jedne zajednici na Aljasci pogođena je malver napadom zbog kojeg je otišla offline. Tek tada se razumelo koliko zapravo moderno društvo zavisi od interneta i kompjutera.

Još uvek se ne zna odakle je napad došao, ali kada se dogodio gradić Matanuska-Susitna je pretrpeo ozbiljne posledice. Malver se brzo proširio na sve mreže, budući da se radi o maloj zajednici koja je dobro povezana, što je suspendovalo rad većine servisa. Na stotine zaposlenih nije moglo da pristupi svojim kompjuterima i poslovnim nalozima, te se u tom trenutku shvatilo da se radi o cyber napadu koji je zaustavio sve – od lokalne biblioteke, preko skloništa za životinje, pa sve do bolničkih kompjutera.

Matanuska-Susitna, poznatiji kao Mat-Su, i dalje se oporavlja od napada, mesecima nakon što je počeo u julu 2018. godine. Kada su se pojavili prvi znaci malicioznih aktivnosti niko nije ni sanjao da će napad dobiti tako velike razmere. IT timovi su radili i po 20 sati kako bi očistili 150 servera od kojih zavise online životi oko 100 hiljada građana. Napadači su tražili otkupninu, budući da je malver stigao u obliku ransomeware-a, a sve je više kompjutera bivalo zaključano budući da tražena suma nije uplaćena. Tako se društvo vratilo na papir i olovku, budući da su svi uređaji bili zaključani, da bi se na kraju došlo do nekoliko starih kucaćih mašina koje su, kako je poznato, pravljene za offline mod. Čitavo društvo zavisilo je od kompjuterskih programa koji su u tom trenutku bili zaključani, tako da su operacije od podizanja novca pa sve do izdavanja lekova postale nemoguće.

Moguće je da se nikada neće saznati ko je i zašto napao Mat-Su, ali je ovaj incident ilustrovao koliko civilizacija zavisi od modernih tehnologija. Napad je dobio velike razmere zbog toga što su male zajednice usko povezane, te to važi i za mreže, pa mali gradovi širom Aljaske rade na novim bezbednosnim sistemima, a kako ne bi bili prinuđeni da se vrate na primitivne alate poput papira i olovke.

Izvor: BBC

Podelite s prijateljima

Tweet