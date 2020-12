Cyberpunk 2077: Igra koju su pojele greške

Kreatori jedne od najviše iščekivanih igara 2020. godine izvinili su se i ponudili povraćaj novca zbog grešaka koje su razljutile gejmere širom sveta.

More problema

Cyberpunk 2077, igra u kojoj značajno mesto ima i Keanu Reeves, se konačno pojavila 10. decembra, a nakon brojnih odlaganja. Iako se na igru dugo čekalo, izgleda da to vreme nije bilo dovoljno da se igračima ponudi proizvod bez grešaka. Problemi sa igrom su najviše pogodile nove PS4 i Xbox One konzole, pa se onima koji žele da vrate igru nudi povraćaj novca. Kreatori su u izvinjenju objasnili da je trebalo da obrate više pažnje na optimizaciju za PlayStation 4 i Xbox One konzole. Na rešavanjima problema se, kako kažu, već radi, te su već objavljena prva ažuriranja, dok se već u januaru i februaru očekuju nove zakrpe.

Eksperti ističu da nije neobično da se nove igre pojave sa greškama, a posebno ako je godina proizvodnje kompleksna kao 2020, koja je zbog pandemije donela brojne izmene u svim granama industrije. Problem je u tome što se ovde ne radi o sitnim greškama, već o velikim problemima koji su potpuno zasenili lansiranje dugo očekivanog naslova. Pretpostavlja se da je CD Projekt Red hteo da izbegne još jedno odlaganje, što bi na kraju moglo da se pokaže kao pogubno.

