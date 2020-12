Cyberpunk 2077: Preorderi već pokrili troškove razvoja i marketinga igre

Iako je Cyberpunk 2077 svega nekoliko dana sa nama, razvojni tim CD Project Red saopštio je da su već u potpunosti pokrili sve troškove koji su do kraja ove godine napravljeni – uključujući razvoj cele igre i marketinške troškove koji su definisani budžetom u koji ulazi i decembar 2020. godine.

Fenomenalna prodaja fantastične igre

U delu izveštaja investitorima, menadžment CD Project Red-a je objavio da je “procenjeno da licencirane naknade za potraživanja od kompanije u vezi sa prodajom Cyberpunk-a 2077, u pretprodaji premašuju zbir na svim njenim digitalnim kanalima distribucije”, zajedno troškove razvoja i marketinga. To znači da je Cyberpunk 2077 već profitabilan, zahvaljujući preorderima na PS4, PS5, Xbox One/S/X, Xbox Series /X/S, Stadia i PC.

Cyberpunk 2077 najavljen je u maju 2012. godine, a pretprodukcija je počela posle razvoja The Witcher 3: Wild Hunt – Blood and Wine ekspanzije 2016. godine. U zavisnosti od toga kako CD Project Red računa vreme rada na toj igri, troškovi pravljeni u rasponu od 4 do 8 godina su “podmireni” za prvih nekoliko dana zvanične prodaje, odnosno dostupnosti igre.

