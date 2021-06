Cyberpunk 2077 se vratio u PlayStation Store

Microsoft je objavio da 6. jula prestaje sa praksom vraćanja novca onima koji su nezadovoljni igrom Cyberpunk 2077, budući da se sa problemima izašlo na kraj.

Naime, Cyberpunk 2077 se od lansiranja suočio s mnogobrojni problemima, te je developerima konstantno zadavao glavobolje. Igra je sve do skoro bila u potpunom haosu, pa su mnogi tvrdili da bi CD Projekt trebalo da odustane i napusti je jednom za svagda. To se ipak nije dogodilo, a igra se nedavno vratila i na PlayStation Store.

Uprkos što je lansiranje odlagano nekoliko puta, igra je 10. decembra 2020. do korisnika stigla prepuna grešaka. Problemi su počeli odmah nakon objavljivanja, pa su developeri već 14. decembra ponudili povraćaj novca zbog grešaka koje su razljutile gejmere širom sveta. Problemi su najviše pogodile nove PS4 i Xbox One, a kreatori su se više puta izvinili, te objasnili da je trebalo da obrate više pažnje na optimizaciju za ove konzole.

U početku se isticalo da nije neobično da se nove igre pojave sa greškama, a posebno ako je godina proizvodnje kompleksna kao što je to bila 2020, budući da je zbog pandemije donela brojne izmene u svim granama industrije. Problem je bio u tome što se nije radilo o sitnim greškama, već o velikim problemima koji su potpuno zasenili lansiranje dugo očekivanog naslova. Pretpostavlja se da je CD Projekt Red hteo da izbegne još jedno odlaganje, ali se odluka pokazala kao pogubna.

Kupci do 6. jula mogu da traže novac natrag, u slučaju da nisu zadovoljni digitalnom kopijom igre, te da zaobiđu uobičajena Microsoft pravila, po kojima im se vraća samo deo novca. Developeri su u proteklih nekoliko meseci naporno radili na ispravkama, pa su zakrpe značajno poboljšale kvalitete igre. Određeni problemi još uvek postoje kada se igra na konzolama poslednje generacije, pa u PlayStation prodavnici uz igru i dalje stoji obaveštenje: “IMPORTANT NOTICE: Users continue to experience performance issues with this game. Purchase for use on PS4 systems is not recommended”.

Izvor: Kotaku

Podelite s prijateljima

Tweet