Cybertruck igračka na daljinsko upravljanje

Kompanija Tesla je u novembru 2019. predstavila Cybertruck, a Elon Musk je tom prilikom istakao da se radi o “još jednom koraku ka zelenijoj planeti” i potpunom usvajanju obnovljive energije.

Tokom prezentacije je moglo da se čuje da novi kamion od 0 do 96 kilometara na sat stiže za samo 2,9 sekundi, te da može da poveze preko šest tona tereta. Tu su i tri tipa baterije, te „najslabija“ omogućava da se po jednom punjenju pređe preko 400 kilometara, a najjača čak preko 800. Dizajn je sve samo ne tradicionalan, pa se pretpostavlja da Cybertruck neće zainteresovati “obične” ljubitelje kamiona, već one koji traže nešto novo, te žele da smanje emisiju ugljen-dioksida. To možda nije ni važno, budući da je Musk već ranije najavio da je kamion kreiran za vojne potrebe, što znači da će se najpre voditi računa o funkcionalnosti.

Početna cena novog vozila kreće od 39.900 dolara za model sa baterijom najmanjeg kapaciteta i jednim motorom, dok će model sa tri motora i jačom baterijom moći da se kupi za nešto ispod 70 hiljada dolara. Opcija za autonomnu vožnju košta dodatnih sedam hiljada dolara, a sa masovnom proizvodnjom bi, tvrdi Musk, trebalo da se počne do kraja 2021. godine.

Od kada se pojavio Cybertruck privlači pažnju javnosti, a sada bi trebalo da se pojavi i kao igračka, budući da ga je Hot Wheels pretvorio u automobil na daljinsko upravljanje, i to u dve veličine – 1:64 koja će koštati 20 dolara, i 1:10 koja će moći da se nabavi za 400 dolara. Veća i skuplja verzija ima funkcionalna prednja i zadnja svetla, a obe varijante bi u prodaju trebalo da se nađu u decembru 2020, taman na vreme za praznične kupovine.

