GeForce Now broji milion korisnika

GeForce Now je svoju cloud gejming uslugu lansirala pre tri nedelje, ali već ima milion korisnika. Iako mnogi od njih zasigurno tek probaju uslugu i njenu besplanu verziju, zasigurno ima i dosta onih koji plaćaju pretplatu.

Za većinu milion korisnika bi bila impresivna brojka, te bi želeli da budu prisutni i dođu do dela igrača. No, Bethesda ne razmišlja tako. Doom, Fallout 76 i The Elder Scrolls: Skyrim su igre koje će biti skinute sa platforme. Jedina igra koja će ostati je Wolfenstein: Youngblood.

Iako ta informacija još nije potvrđena, kruže glasine da Bethesda traži alternativu u Google-ovoj Stadia usluzi. Doom Eternal, nastavak popularne Doom igre iz 2016. godine, već se nalazi na Google-ovom striming servisu.

Usluga je besplatna za igrače koji žele da se oprobaju u striming gejmingu i vide da li ima smisla da daju dolar manje od 5 dolara mesečno kako bi skoro 1500 naslova imali na dlanu.

