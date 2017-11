Da li biste glasali za robota-političara?

Oni koji misle da bi najtačnije informacije o stanju u nekoj zemlji mogli da dobiju od političara, često ostanu razočarani, budući da ili nemaju priliku da im se obrate, ili, kada se to i dogodi, dobijaju generičke odgovore na postavljena pitanja. To bi uskoro moglo da se promeni, bar za one koji nemaju predrasude u odnosu na robote, budući da već sada mogu da se obrate robotu-političaru, koji je kreiran tako da odgovara na različita pitanja. SAM, kako su je kreatori nazvali, je chatbot sa elementima veštačke inteligencije, sa kojim birači sa Novog Zelanda mogu da komuniciraju, a preko Facebook Messenger-a.

SAM za sada ne može da se kandiduje za neko mesto u parlamentu, a razgovori koje birači sa njom mogu da vode su još uvek ograničeni. Tako ona predstavlja eksperimentalnu varijantu sagovornika koji se razume u politiku, a koji sluša šta birači imaju da kažu, te odgovara na njihova pitanja.

Ovakvi roboti bi mogli da predstavljaju političare budućnosti, koji bi mogli da daju odgovore na hiljade pitanje odjednom. Dok su obični botovi ograničeni na funkcije za koje su programirani, AI chatbot ima mogućnost da uči, te prikuplja informacije, te će jednog dana možda moći i da utiče, te formira javno mnjenje. Kreatori se nadaju da će SAM napredovati do sledećih izbora na Novom Zelandu, koji će se održati 2020. godine, te su dodali da u budućnosti planiraju da pomere zakonske granice, te odškrinu vrata kroz koja će ovakvi roboti ući na političku scenu.

Izvor: Engadget

