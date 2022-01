Da li će 2022. biti informatički pismenija?

Iako se već kao mantra ponavlja da je put do uspeha mnogo lakši i brži uz oslonac na online poslovanje, čini se da to ne stiže do ušiju većine poslovnih ljudi u Srbiji.

Veliki rast broja firmi…

Tokom protekle godine registrovano je više od 44.014 privrednih subjekata, po podacima Agencije za privredne registre. Od toga je samo 8,14% iskoristilo mogućnost da osnivanje izvrši putem elektronske registracione prijave, što je poražavajući podatak i dosta govori o informatičkoj pismenosti poslovnih ljudi u Srbiji.

…ali ne i broja domena

Dobro, možda ljudi vole da lično obave registraciju, razjasne šta im je nejasno i dobiju dodatne informacije, ali se nakon toga okreću modernim tehnologijama i online poslovanju. Nažalost, ne baš. Čak i ako uzmemo u obzir da je od pomenutih 44.000 jedan deo firmi promenio oblik (na primer, iz preduzetnika u privredno društvo), da su drugi ugasili jednu i registrovali drugu, opet je ukupan broj privrednih subjekata narastao za više od 14.000. U istom tom periodu broj registrovanih .RS domena je narastao za oko 7.000, po podacima RNIDS-a. Verovatno je jedan broj firmi registrovao .COM ili neku drugu ekstenziju domena, ali teško da je većina novoosnovanih firmi okrenuta ka stranom tržištu. Ako znamo da Google pri pretraživanju daje prednost i bolje pozicionira nacionalne domene, jasno je da broj registrovanih domena ni približno ne prati rast broja firmi.

Skupo? Pa i ne baš

Svaki početak je težak, a svaki izdatak veliki. Možda je ljudima skupo da imaju svoj domen i sajt? Kada su troškovi u pitanju, hajde da vidimo koliki su oni u praksi. SuperHosting, jedan od najpopularnijih domaćih hosting provajdera, do kraja februara ima sjajnu promociju sa popustima na hosting pakete od 66% do čak 75%. Osim toga, uz svaki hosting paket dobijate i besplatan .RS domen. To znači da su mesečni troškovi za domen i hosting uz SuperStart paket samo 165 RSD. Teško da bi ovo iko nazvao velikom investicijom, pri čemu ovaj paket zadovoljava sve potrebe, ne samo početnika, nego i firmi sa srednje razvijenim online prisustvom. A benefiti su mnogobrojni i višestruko veći od ulaganja.

Sajt ne mora biti savršen

Prvo, treba naglasiti da domen možete koristiti i bez sajta. Mnogo je profesionalnije i bolje koristiti adresu sa svojim nazivom domena, nego Gmail. Drugo, sa modernim platformama za izradu sajtova, kao što je WordPress, i besplatnim temama, sajt može napraviti i početnik, pa i tu ulaganje može biti minimalno. Naravno, takav sajt možda neće imati neke napredne funkcije, ali je za početak sasvim dovoljan.

Online prisustvo je temelj modernog poslovanja

Podaci Republičkog zavoda za statistiku pokazuju da je krajem 2021. godine više od 80% domaćinstva u Srbiji posedovalo internet priključak, a da gotovo četiri miliona ljudi koristi internet svaki ili skoro svaki dan. Tu se krije ogroman potencijal i zanemarivanje online prisustva može drastično uticati na ukupne rezultate poslovanja i razvoj firme. U internet prostoru Srbije još uvek ima dovoljno prostora za nove igrače, pa ne gubite vreme. Vaš naziv domena i sajt vas nestrpljivo čekaju.

