Prsten moći: Nova “Lord of the Rings” serija dobila naslov

O novoj Lord of the Rings seriji smo prvi put čuli tokom 2021. godine, a informacija je stigla u obliku slike za koju najtvrdokorniji fanovi veruju da prikazuje grad Valmar u kojem žive vilenjaci.

Serija bi trebalo da počne u septembru 2022. godine, a sada ima i naslov – The Rings of Power. Iako se čini da je osam meseci dug period do prve epizode, vreme leti. Nova serija prati priče iz vremena kad su prstenovi nastajali, te kada je počeo Sauronov uspon. Publika je do sada mogla da vidi pripovest o jednom prstenu, ali je pre njega bilo i drugih – ovo je epska priča o njima.

Još je 2019. godine moglo da se čuje da Amazon sprema seriju o vremenu mnogo pre onoga što se dešava u Tolkinovim romanima The Hobbit i The Lord of the Rings. U Srednjoj zemlji zlo polako počinje svoj put ka vrhu, a publika će imati priliku da priču prati očima nekoliko junaka.

Lord of the Rings: The Rings of Power počinje 2. septembra i biće dostupna na platformi Prime Video.

