Da li će se Musk povući sa mesta izvršnog direktora Twittera?

Elon Musk pokrenuo još jednu od svojih poznatih anketa na Twitter-u. Ovog puta anketa se odnosila direktno na njegovu pozićiju u Twitter-u. „Da li treba da se povučem sa mesta šefa Twitter-a? Pridržavaću se rezultata ove ankete“, napisao je Musk. Anketa se završila i 57,5 ​​odsto korisnika je glasalo da Musk treba da se povuče dok je 42,5 odsto glasalo protiv.

Ostaje da se vidi da li će Musk poštovati svoju anketu. On još uvek nije dao komentar na rezultate ankete. Ubrzo nakon objavljivanja ankete i glasanja on postavio tvit: „Kako se kaže, pazi šta želiš, jer bi to moglo i da se ostvari. Takođe, dok su korisnici Twitter-a glasali, Musk je viđen na Svetskom prvenstvu u Kataru. On se našao u društvu bivšeg savetnika Bele kuće, Jared-a Kushner-a, na finalu između Francuske i Argentine.

Anketa koju je Musk postavio usledila je nakon niza promena na Twitter-u. Twitter je objavio promenu pravila koja zabranjuje korisnicima da se povezuju na konkurentske platforme, uključujući Facebook, Instagram i rivalsku platformu Mastodon.

Usledila je ogromna reakcija korisnika. Zatim, Musk se izvinio i najavio da će se „ubuduće glasati za velike promene na Twitter-u“. Zatim, još jedna anketa je postvaljena od strane, Twitter-a gde je kompanija pitala korisnike da li bi trebalo da „ima politiku koja sprečava stvaranje ili korišćenje postojećih naloga za glavnu svrhu reklamiranja drugih platformi društvenih medija“.

