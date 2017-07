Da li ste zavisni od mobilnog telefona? Četiri koraka kako da se regenerišete

Sigurno ste se već zapitali da li možda patite od zavisnosti zvane ’mobilni telefon’? Primetili ste prve simptome: proverate vaš telefon i kada to nije neophodno, ne možete da se kontrolište, a da ipak ne pogledate u mobilni i reagujete odmah. Zatim, to je prva stvar u koju pogledate ujutru i poslednja koju proverite uveče. Sve vam deluje izuzetno važno. Polako vam izgleda kao da vi više ne koristite mobilni, nego on koristi vas.

Nedavna studija Ernst&Young, urađena na 1.000 ispitanika u Singapuru je pokazala da ljudi provode preko 12 sati dnevno na njihovim mobilnim uređajima.

Na Univerzitetu Britanske Kolumbije otkrili su da ljudi koji su samo tri puta dnevno proverili svoj e-mail bili daleko manje izloženi stresu od druge grupe ljudi, koji su to proveravali ’često – čim su mogli’.

Evo nekoliko praktičnih saveta kako možete da povratite kontrolu nad vašim telefonom i drugim digitalnim uređajima:

’Isključite’ se noću

Da, dozvoljeno vam je da budete ’isključeni’. Proveravajući vaše telefone između 12 noću i četiri ujutru lošeće te spavati. Provera telefona u to vreme uzrokuje ogromne poremećaje u vašim cirkadijskim ritmovima i plavo svetlo, koje se emituje sa vašeg telefona, oštećuje proizvodnju melatonina i stimuliše vaš mozak da se probudi.

Kako da to uradite:

Prestanite da koristite telefon jedan sat pre spavanja

Isključite mobilne podatke noću, tako da ne dobijate obaveštenja

Stavite telefon preko noći van dometa vaših ruku

Za buđenje pređite na korišćenje budilnika umesto telefona

Ne proveravajte vaš mobilni čim se probudite

Zbog toga što je vaš um vrlo svež i dan može da vam krene pozitivnije, smirenije ili na bilo kako želite, samo ako ne proverite vaš telefon odmah po buđenju. Ukoliko proverite vaš e-mail, Facebook, WhatsApp i druge aplikacije, često počinjete dan sa mislima drugih ljudi, pitanjima, idejama i novostima. Ovo smanjuje vašu kreativnost, produktivnost i možda ćete biti neraspoloženi i pre nego što ste ustali iz kreveta.

Kako da to uradite:

Odložite proveru vašeg telefona najmanje jedan sat po buđenju

Donesite odluku u koje vreme ćete ujutru proveriti vaš telefon i držite se donete odluke

Dajte sebi vremena pre nego što proverite dobijenja obaveštenja

Od ove radnje verovatno ćete teško odustati. Većina odmah želi da pogleda telefon čim stigne obaveštenje. Zašto smo zavisni od toga? Razlog je u tome što svaki put kada obaveštenje stigne, vaš mozak vam daje dopaminski hit (srećni hormon) od kojeg vremenom postajete zavisni. Međutim, uz zavisnost dolazi i stres, i anksioznost. Studija radnog centra u Velikoj Britaniji, gde je anketirano 2.000 zaposlenih, otkrila je da su obaveštenja o e-mailu povezana sa većom anksioznošću.

Kako da to uradite:

Podesite vreme kada ćete proveriti e-mail ili obaveštenja

Isključite sva obaveštenja da biste smanjili impulsivnu proveru

Izbrišite sve aplikacije koje vas više stresiraju nego što vam služe

Odložite odgovore na sva obaveštenja.

Neka vaš telefon ode

Dajte telefonu pauzu! Kada ste poslednji put izašli s porodicom ili prijateljima bez telefona? Iako se mnogi od nas osećaju kao da ne mogu da žive bez telefona, da bi se odmorili i zaista živeli sadašnji trenutak, nekada trebate da se pozdravite sa telefonom. Ovo može da bude izuzetno otrežnjujuće za vas i bukvalno, za vaše oči.

Kako da to uradite:

Odlučite kog dana, u koje vreme i na koliko dugo ćete ostaviti telefon kod kuće

Obavestite vaše najmilije o tome kako ne bi brinuli o vama

Stvaranje novih zdravih navika vezanih za vaš telefon zaista nisu tako teške i čine vas relaksiranijim. Tačnije, mnogi od nas mogu da se sete vremena kad nismo imali mobilne telefone i umeli smo vrlo dobro da preživimo. I ono što je najvažnije, ako se i vratite starim navikama, možete uvek ponovo početi s novim!

Izvor: Forbes, autor Bhali Gill, osnivač Corporate Wellbeing, psiholog i trener.

