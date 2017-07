Obrazovanje za IT sektor

Kada biste hirurga koji je živeo pre 200 godina uveli u današnju operacionu salu, on ne bi znao šta da radi. Kada biste profesora koji je živeo pre 200 godina uveli u današnju učionicu, on bi uzeo kredu i počeo da predaje. Dve prethodne rečenice pokazuju kako je obrazovanje, na našu veliku nesreću, odolelo svim tehnološkim revolucijama koje su nabolje

promenile sve ostale ljudske delatnosti.

Razvojem računarske nauke i tehnologije, povećanjem dostupnosti informacija i znanja, kritičko i kreativno učenje dobili su na značaju. Dok tehnologija suštinski menja način kako radimo i živimo, s druge strane, nije u dovoljnoj meri promenila način kako učimo. Nasuprot razvoju i raspoloživosti informacionih tehnologija, obrazovanje nije doživelo neophodnu transformaciju i kasni za potrebama poslovnog okruženja. Ovaj sve veći problem najlakše može da se uoči na primeru najbrže rastuće industrije. Osim što obrazovni kapaciteti nisu dovoljni da zadovolje potrebe tržišta, situacija je dodatno otežana neprilagođenošću načina učenja potrebama pomenute industrije.

Ravnoteža između tradicije i inovacije

Stvaranje ravnoteže između tradicije i inovacije, naravno uz doslednu primenu savremene tehnologije, čini osnovu svakog kvalitetnog obrazovanja.

Kad je reč o obrazovanju za potrebe savremene privrede, s jedne strane, na tržištu rada nema dovoljno kvalifikovanih informatičkih profesionalaca, dok tražnja neprekidno raste, a s druge, kapaciteti obrazovnih ustanova ne šire se dovoljno brzo i ograničeni su na različite načine, bilo neophodnim resursima, bilo zakonskom regulativom.

Informacije koje stižu sa tržišta govore da su konkursi za visokostručne poslove iz IT oblasti neprekidno otvoreni, a raspoloživi podaci pokazuju da bi do 2020. godine u Srbiji moglo biti otvoreno od 50.000 do 100.000 novih radnih mesta u ovoj oblasti, što ova zanimanja postavlja u sam vrh najtraženijih u budućnosti. Trenutna potražnja je oko 30.000 radnih mesta, dok se godišnje obrazuje tek 1.000 do 1.500 IT stručnjaka. Više od dve trećine svih objavljenih oglasa za posao u oblasti informacionih tehnologija tokom tekuće godine bilo je za programere. Od ostalih zanimanja skoro podjednako su zastupljeni dizajneri, sistem administratori, SAP specijalisti, IT tehničari, administratori mreža, administratori baza. Dakle, pred obrazovnim organizacijama u ovom sektoru nalaze se dva ključna izazova: adekvatno obrazovanje i masovnost.

Potreba za ličnim razvojem i unapređivanjem individualnih znanja i veština, celoživotno učenje (lifelong learning), za svakog pojedinca predstavlja realnost i neophodnost u karijeri, ali nasuprot tome samo neke od škola takvu mogućnost i pružaju.

Jedan od najboljih primera savremenog školovanja koje je usredsređeno na istraživanje, razvoj i primenu ekspertskih računarskih veština predstavlja školovanje na ITAcademy. Osim znanja i stručnih veština, nakon uspešnog jednogodišnjeg školovanja, polaznici stiču mogućnost polaganja za zvanične sertifikate specijalizovanih IT organizacija i asocijacija: Microsoft, Zend, Adobe, Google, CompTIA, Cisco, MikroTik, Oracle, Autodesk, Linux Professional Institute, Advanced Training Consultants, IQN, CIM.

Kako je ITAcademy implementirala tehnologiju na svim nivoima u obrazovni proces?

Link‑eLearning platforma Distance Learning System (DLS), proizvod kompanije LINK group, u čijem sastavu posluje ITAcademy, jedan je od primera kako se obrazovanje uz pomoć visoke tehnologije može kvalitetno i efikasno sprovoditi. Edukacija putem platforme za učenje na daljinu je idealan način obrazovanja za one koji žele da se usavršavaju, a nisu u mogućnosti da fizički prisustvuju nastavi. Polaznici mogu svoje znanje samostalno da dopunjuju kroz multimedijalne materijale, testove, online kurseve i komunikaciju s nastavnicima preko Interneta (chat sesije), učešćem na eduWALL‑u i praćenjem live stream‑a, čime je sticanje znanja maksimalno olakšano.

DLS je razvijan 15 godina, testiran i unapređivan na ogromnom uzorku kurseva i polaznika. Činjenica da je LINK DLS dostupan i u vidu mobilne aplikacije koju je moguće koristiti na svim uređajima, govori o stalnom praćenju trendova i rešenosti matične organizacije da korisnicima ponudi najsavremenije načine učenja.

Kao konačan rezultat školovanja na daljinu, polaznici dobijaju visok kvalitet praktičnih sposobnosti i veština, veoma upotrebljivih na tržištu, i to za kraće vreme nego kod tradicionalnog načina obrazovanja u klasičnoj učionici i uz veliku ličnu uštedu vremena.

Prof. dr Valentin Kuleto, President of LINK group

(Objavljeno u PC#244)

