Dekodiranje telefona kod mobilnih operatera u Srbiji

Dok neki telekomunikacioni operateri u Srbiji „zaključavaju“ telefone koje prodaju radi zaštite korisnika njihovih usluga, drugi navode da je to ustvari „neka vrsta garancije da će korisnik izmiriti sve preuzete obaveze prema matičnom operateru“.

Tako je mobilni operater VIP u ovom trenutku jedini na tržištu koji više ne poručuje uređaje koji su zaključani na mrežu operatera, iako im je to ranije bila praksa radi garancije izmirivanja obaveza, saznaje Kamatica. „Od 2015. godine svi naši uređaji su „SIM free” i mogu se koristiti bez prepreka na mreži bilo kog operatera“, rekli su iz VIP-a. „Korisnik koji ima stariji telefon treba prvo da pozove korisnički servis, zatim kaže ime i broj uređaja i zatraži kod za otključavanje. Kod se najčešće odmah prosleđuje korisniku jer se već nalazi u našoj bazi. Uslugu otključavanja uređaja ne naplaćujemo“, pričaju u VIP-u.

U Telekomu Srbija, za to, imaju potpuno drugačije objašnjenje. Oni kažu da su uređaji koji se prodaju na njihovim prodajnim mestima zaključani zbog „bolje tehničke zaštićenosti i svođenja na najmanju meru zloupotreba uređaja, koje utiče na korisničko iskustvo“. Telefon može da „otključa“ samo onaj ko je i potpisao ugovornu obavezu i to kad ona istekne. „Zahtev se podnosi ili pozivom kontakt centra, (razgovor sa operaterom se naplaćuje 10,17 dinara ukoliko se poziv obavlja iz matične mreže), ličnim dolaskom do poslovnice ili mejlom. Ukoliko se legitimni vlasnik odluči da mejlom dostavi zahtev neophodno je da pored imena i prezimena navede broj uz koji je kupljen uređaj, šifru korisnika, datum rođenja, model i oznaku telefona, kao i ime telefona“, objašnjavaju proceduru u Telekomu Srbija. Prema njihovim rečima sve to može trajati par dana, jer se u većini slučajeva zahtev prosleđuje dobavljaču nakon čega se čeka odgovor, a usluga je i ovde besplatna.

„Otključavanje“ se ne naplaćuje ni u Telenoru, a „korisnik sve završava za dan ili dva“, kažu u ovoj kompaniji. Kod njih se zahtev šalje isključivo mejlom uz osnovne podatke o korisniku, kao i ime i broj modela telefona. „To je moguće nakon isteka ugovorne obaveze ili za vreme njenog trajanja, ali ako korisnik isplati punu cenu uređaja“, kažu u Telenoru. Oni još i dodaju da time pokušavaju „da zaštite vlasnike uređaja od potencijalnih zloupotreba i krađa“.

Advokati pak, za praksu „zaključavanja“ telefona imaju potpuno suprotan stav i tvrde da telefon u momentu prodaje nije vlasništvo operatera, jer je njemu cena isplaćena i on ne može ograničavati pravo svojine novog vlasnika bilo kakvim uslovljavanjem. „Kada neko kupi telefon kao pokretnu stvar on postaje njegov vlasnik samom predajom od strane prodavca, bez obzira da li će cenu platiti u ratama ili ne. Postoje slučajevi da se ugovorom predviđa da pravo svojine na kupca prelazi nakon isplate cene, prodavac zadržava pravo svojine do isplate cene, ali tako nešto mora biti izričito ugovoreno. U svakom slučaju, najkasnije nakon što kupac plati cenu telefona operateru, on postaje vlasnik tog telefona“, objašnjava advokat Marko Stanković.

