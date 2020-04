Deset saveta za siguran rad od kuće

Novo doba nastupilo je iznenada. Globalna pandemija i #ostanikodkuce poruke menjaju sve. Kompanije, kojima je IT osnovna delatnost, odavno forsiraju rad na daljinu ili su iskusili bilo koji scenario poznate kampanje Bring Your Own Device (BYOD). Današnja situacija zahteva od svih kompanija da svoj rad organizuju shodno preporukama koje se odnose na globalnu pandemiju a to je rad od kuće u svim segmentima poslovanja.

Zaposleni rade iz svojih dnevnih soba, trpezarija i terasa, koristeći mobilne telefone, ipad uređaje i privatne računare za pristup podacima koji se nalaze na zaštićenim kompanijskim mrežama. Da li ste spremni za ovakav način rada? Da li ste svesni na koliko načina može biti ugrožena sigurnost vaših podataka, a samim tim i sigurnost procesa koji se obavljaju unutar kompanije? U nastavku možete pročitati deset saveta za rad od kuće domaćeg provajdera Orion Telekom.

Za rad od kuće koristite službeni računar, koji je uredno ažuriran.

Ukoliko niste u mogućnosti da svojim zaposlenima obezbedite službeni računar, iskoristite naše rešenje Orion Telekom Virtualna kancelarija. Ovo rešenje omogućava našim korisnicima da iznajme desktop okruženje u našem cloud-u i nastave siguran rad na kompanijskim resursima. Najmodernije cloud rešenje nudi dodatni nivo fleksibilnosti i sigurnosti.

Koristite VPN kao jedan od načina da zaštitite podatke koji se razmenjuju između kompanijskih zaštićenih sistema i zaposlenih koji rade od kuće.

Probajte naše Orion Telekom Remote Office rešenje. Povežite svoje radne stanice VPN konekcijom sa našim VPN koncentratorom i nastavite siguran rad uspostavljanjem VPN tunela od sigurne tačke u okviru Orion Telekoma do svoje lokalne kompanijske mreže.

Zaštitite podatke na endpoint uređajima

Jedan od načina kako da zaštitite podatke na endpoint uređajima, sem korišćenja adekvatnih softverskih rešenja, jeste da važne podatke držite na cloudu a ne na lokalnim računarima, ipad ili tablet uređajima ili mobilnim telefonima. Koristite bezbedne i sigurne Data King Cloud Service koje vam nudi Orion Telekom.

Koristite proverene i sigurne cloud servise

Dodajte još jedan sigurnosni nivo koji donosi Virtualni Privatni Data Centar. Proširite svoje kompanijske resurse na jednostavan način, zadržavajući sopstvenu security arhitekturu. Koristite naše jedinstveno Data King Enterprise Cloud rešenje za jednostavno proširenje vaših kompanijskih resursa.

Uredno ažurirajte OS i sve aplikacije i redovno radite backup svog sistema.

Iskoristite Data King Backup as a Service rešenje koje vam nudi Orion telekom. Obezbedite kopiju svojih podtaka koja se čuva u našem Tier 3 Data Centru koji se nalazi u Srbiji.

Obezbedite kontinuitet poslovanja i sprečite ugrožavanje poslovnih procesa i ugrožavanje samog Brenda.

Koristite Data King Disaster Recovery as a Service rešenje koje nudi Orion Telekom i budite uvek dostupni.

Definišite kritične aplikacije i premestite ih u cloud ili za njih napravite Disaster Recovery scenario.

Data King servisi koje je kreirao Orion telekom, zajedno sa našom stručnom lokalnom podrškom, stoje Vam na raspolaganju.

Obezbedite SSL sertifikate i dodajte još jedan nivo sigurnosti za vaše web site-ove Pružite zaposlenima što više informacija o Cyber bezbednosti

Promovišite fundamentalno razumevanje Cyber pretnji i rizika koje one nose. Pružite im znanja o najboljim praksama i proaktivnim merama prilikom suočavanja sa Cyber rizikom.

Ako ste pod Cyber napadom, da li bi to znali?

Više nije pitanje da li ćete biti pod napadom, pitanje je kada ćete biti. Sprečite sve pretnje i napade. One koje se ne mogu sprečiti, detektujte i istražite brzo. Pozovite naše stručnjake koji se bave sigurnosnim rešenjima u okviru naseg Security Operation Centra i zakažite bilo koju vrstu konsultacije.

Više informacija i besplatne konsultacije možete dobiti na mailovima biz.prodaja@oriontelekom.rs i hosting.prodaja@oriontelekom.rs, odnosno putem telefona 011/4100-007 i 011/4100-100 opcija 5, podopcija 1.

Korisna adresa: Oriontelekom.rs

