Desk&More: Fleksibilne i pametne kancelarije

Novi segment na tržištu poslovnog prostora dolazi u vidu fleksibilnih i pametnih kancelarija Desk&More, idealnih za savremene biznise i IT industriju. Za remote timove, startape, dinamične i brzorastuće kompanije, Desk&More je obezbedio radne prostore koji se prilagođavaju zahtevima, bez obzira na veličinu prostora, njegovu organizaciju, broj ljudi ili kancelarija.

U čemu se ogleda fleksibilnost na kojoj počiva Desk&More koncept? „Na prvom mestu to su fleksibilni uslovi i cenovni paketi koji nam omogućavaju da uvek nađemo opciju koja odgovara klijentu. To se odnosi na zahteve koji se tiču prostora i njegove organizacije, dužine zakupa koja kreće od mesec dana, kombinovanja različitih paketa i opcija, brzo ispunjavanje zahteva kada su u pitanju česte promene u broju radnih mesta i jednostavan prelazak u veće prostore shodno rastu firme ili obrnuto” – objašnjavaju iz Desk&More.

Posebna pogodnost za kompanije jeste to što u Desk&More imaju samo jedan trošak, i mimo toga ne moraju više ni o čemu da brinu. U mesečnu cenu zakupa uključene su usluge Interneta, recepcije i obezbeđenja, prijema i slanja pošte, kao i čišćenja i održavanja prostorija. Još neke od prednosti su organizovana IT podrška pri useljenju, napredna IT infrastruktura, pristup prostorijama 24/7 i mogućnost korišćenja sala za sastanke. Ukratko, „sve što je potrebno vašem biznisu i više od toga”, kako glasi i slogan ovih savremenih radnih prostora.

U grupi ili u svojoj kancelariji

Koncept je odlično primljen na našem tržištu. Velika je potražnja i za pojedinačnim privatnim kancelarijama ali i zonama za kompanije koje, koristeći veći broj kancelarija unutar jedne namenske zone, imaju mogućnost da tim zonama pristupaju samo oni. Pored toga, klijentima su na raspolaganju zajedničke zone za odmor i druženje. Na taj način kreirano je i inspirativno poslovno okruženje u kome kompanije mogu da ostvare svoj pun potencijal.

Desk&More ima tri lokacije u centru Beograda. Posebno izdvajamo Desk&More the Zoo, u okviru Kalemegdan biznis centra, danas jedne od najprestižnijih poslovnih zgrada u gradu, na Dorćolu, na mestu bivše fabrike tekstila Beko. Nedavno je otvoren i radni prostor Desk&More Kondina, u strogom centru grada, na uglu sa Makedonskom ulicom, koji svojom lokacijom omogućava aktivan društveni život nakon efikasnog dana na poslu. Zajedničko za sve prostore jeste originalan dizajn i svrsishodan dizajn enterijera, tehnološki napredna infrastruktura i širok spektar članarina.

Iz ove kompanije poručuju da ih potencijalni zakupci uvek mogu kontaktirati i zakazati obilazak. Desk&More je na raspolaganju da detaljno predoči sve pogodnosti svojih pametnih i fleksibilnih kancelarija, kao i da kreira najbolju ponudu za zainteresovane kompanije i timove u potpunosti prilagođenu njihovim zahtevima i potrebama.

Korisna adresa: deskandmore.rs

