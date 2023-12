Destiny 2 ekspanzija se odlaže zbog otpuštanja radnika

Bungie je zvanično odložio predstojeću ekspanziju Destiny 2, The Final Shape, do 4. juna sledeće godine, prema video snimku koji je postavio direktor igre Džoel Blekburn. O ovom kašnjenju se priča već nekoliko meseci, otkako je kompanija otpustila nepoznati broj zaposlenih koji rade na projektu. Ekspanzija je prvobitno trebalo da izađe u februaru i služiće kao kraj glavne priče igre.

Da li je do poboljšanja igre ili nedostatka radne snage?!

Bungie, međutim, kaže da je odlaganje proširenja samo zato što „treba više vremena da postane tačno ono što želimo da bude“, dodajući da zaposleni glačaju naslov „kako bi pružili još veću i smeliju avanturu“. U tom cilju, kompanija je malo promenila svoj kalendar objavljivanja kako bi olakšala teret upravo najavljenog odlaganja.

Season of the Wish, poslednja sezona u kalendaru igre pre nego što se pređe na epizodni model, počinje sutra i sada će uključivati više sadržaja nego što se ranije očekivalo da bi se nadoknadilo kašnjenje.

Počevši od februara, biće nedeljne misije zasnovane na napredovanju. Bungie takođe pomera Guardian Games na mart sa obnovljenim fokusom na borbu klase protiv klase. Konačno, u aprilu će igrači dobiti dvomesečno ažuriranje sadržaja pod nazivom Destiny 2: Into the Light koje će delovati kao most do The Final Shape-a.

Predstojeća ekspanzija nije bila jedina titula koja je udarena čekićem za odlaganje nakon tih otkaza. Studio je takođe pomerio datum objavljivanja za ekstrakcionu pucačinu Marathon sve do 2025. godine.

Što se tiče The Final Shape-a, ekspanzija će uključivati nove tamnice, nove mape, nove klase likova i još mnogo toga.

