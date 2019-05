Digital Day 2019: Kako verujete panelistima Digital Day-a?

Konferencija Digital Day 2019 se ove godine održava 16. i 17. maja u Jugoslovenskom dramskom pozorištu u Beogradu pod sloganom “How do you trust?” terajući nas sve da preispitamo kako (i kome) poklanjamo svoje poverenje.

Na ovogodišnju konferenciju između ostalih, stižu i govornici kao što je Mark de Bruijn VP Marketing for Customer Experience @SAP, Brian Morrissey Editor In-Chief @DigiDay, Zach Pentel Global Director – Brand Strategy @Spotify, Brian Braiker Editor @AdAge, Chapin Clark Executive VP @R/GA, Edward Cotton Brand Strategy Consultant i Former CSO @BSSP, Steve Dool Head of Community Partnerships @Depop i Ana Anđelić Executive Brand Consultant @David Yurman, koja se našla i na Forbes CMO NEXT 2018. listi.

“How do you trust media?” glavno je pitanje i naziv Media panela koji će moderirati Milan Kovačević Adriatic Region Manager @Gemius Serbia a na kom će učestvovati vodeći stručnjaci regionalnih medijskih kompanija: Zoran Turković COO @24 Sata (Styria Media Group), Jasmina Koprivica CEO @Telegraf.rs, Aleksandar Petković Media Solutions Director @AMG/Mondo Inc i Predrag Kurčubić Managing Director @IPSOS Strategic Marketing. Kako i da li verujemo medijima u dobu digitala? Šta su uopšte mediji za mlađu publiku – da li su to tradicionalni mediji na koje prvo pomisli(te) ili su za njih oni već izjednačeni sa social media poljem? Šta su “fake news”, umemo li da ih razlikujemo i cenimo li “trusted information”? Pridružite nam se u JDP-u i pomozite da dođemo do odgovora na neka od ovih pitanja.

“How do you trust your digital media mix?” ime je Online Media Mix panela na kom će fokus biti na pitanjima kao što su: Da li je opcija u kojoj imamo dva dominantna igrača na globalnom tržištu digital oglašivača – Google i Facebook, dobra ili poboljšanje leži u većem diverzitetu? Da li se uopšte može verovati u svoj digital game plan ako je polje rada ovako kontrolisano? Saznaćemo kako digital mix današnjice vide vodeći regionalni stručnjaci: Sanja Lalević Cvetković Facebook Lead Serbia @Httpool, Dragana Marković Deputy Managing Director @Drive, Marija Joksimović Head of Digital @GroupM, Vera Radanović Head of Digital @Media House i Momčilo Radovanović Agency Development Manager @Google, dok će moderator panela biti Igor Černiševski Head of Digital @Direct Media United Solutions.

“How do you trust agencies?” ime je Agency panela na kom će učestvovati vodeći menadžeri lokalnih agencija. Stručnjaci koji poseduju zavidno iskustvo i znanje iz domena advertajzinga i client – agency odnosa popeće se na binu beogradskog JDP-a u cilju pronalaska odgovora na pitanja kao što su: Ukoliko kompanija zaista želi da unapredi svoje poslovanje da li je jedna agencija dovoljna? Da li je client – agency odnos prešao više u partnerstvo, i šta nam to donosi? Odgovornost poverenja moraju nositi obe strane – to je nešto oko čega se svi naši panelisti slažu, a koje su tačke na kojima se mimoilaze i zašto reći će vam upravo Anđelko Trpković CEO @Publicis One MMS Communications, Jovan Stojanović Managing Director @Direct Media United Solutions, Relja Jović Digital COO @McCann Adriatic pod moderatorskom palicom Igora Žeželja, Managing Directora @Wireless Media.

Pored ovih, posetioce očekuju i paneli na teme GDPR-a, AI-a, contenta i Omnichannel iskustva, a karte su još uvek u prodaji i do svoje možete doći putem sajta konferencije digitalday.rs.

