Digitalizacija logistike: Od proizvođača do kupca

Preskočiti posrednike… To je stari san koji, navodno, vodi do uspešnih poslova. U ovom „lancu ishrane” su mnogi – od vaših dobavljača koji moraju redovno da vam pružaju svoje usluge da biste uspešno poslovali, do vaših distributera, marketara, prodavaca, lojalnih kupaca i svih kanala kojima možete da dospete do bilo koga od njih.

Bez obzira na to koliko su individualizam i lično preduzetništvo popularisani u ovo vreme, isključivo oslanjanje na sopstvene veštine i resurse može da vam obezbedi samo jednu stvar. A to je da ne možete ni na koga da se oslonite i ne možete ni na koga drugog da se ljutite ako vaš posao propadne. Ako ste radili sami i propali ste – samo vi ćete biti krivac.

Naravno, svaki eliminisani korak u vašem poslovnom procesu doneće vam dodatni prihod – bar privremeno. Međutim, ako pokrenete svoju eProdavnicu, zavisićete od dobavljača. Ako oni ne mogu da proizvedu ili vam dostave ugovoreni broj proizvoda, vaša eProdavnica će tavoriti na rubu bankrota. Ako ste proizvođač koji nema dobre veze s distributerima, marketarima ili prodavcima, možete da proizvedete bilo koje količine strahovito kvalitetnih proizvoda – za koje nikad niko neće ni čuti. Proizvodi se neće naći ni u čijoj ponudi i skupljaće prašinu u vašim, ionako malim, priručnim skladištima. Svejedno je da li se radi o trulim malinama, umetničkim predmetima od kvalitetnih materijala ili digitalnim uslugama za koje niste platili porez prethodnih pet godina. O tempora, o mores…

Cooperative vs. Competitive

U „lancu ishrane” svi moraju da budu zadovoljni, koliko-toliko. Oni koji su nezadovoljni, izlaze i okreću se nekom drugom lancu u kome će imati bar malo povoljnije uslove za opstanak. Oprostite mi na mom darvinizmu, ali to je ono – ili ćete se prilagoditi ili izumreti. Ekosistem, a pod time ne mislim samo na neodrživu neoliberalnu blasfemiju, već uveliko i na pandemiju koja u poslovanju diktira mnoge uslove na koje nismo računali, bezuslovno zahteva prilagođavanje.

Za koji set usluga ćete se odlučiti, zavisi najpre od vas, obima proizvodnje, broja artikala, prethodnog iskustva, a najvažnije stavke su planirani rast (ili razvoj) proizvodnje, baze korisnika ili kupaca, te želja da sami naučite više karika u ovom „lancu ishrane”, pa tako obezbedite i veće učešće u prihodu

Takmičiti se s drugima, pa i s onima s kojima (bi trebalo da) sarađujete, nije uvek put ka ultimativnom uspehu. Kad god je trebalo da ozbiljno analiziram nečije (biznis) planove i postupke, nikada nisam mnogo obraćao pažnju na fantastične „pikove” ili „padove”, već isključivo na trendove koji mogu da se uoče tek analizom poslovanja u dužim periodima. Samo takav pristup može da vam obezbedi pravi uvid u to da li ste na dobrom putu i kako treba da nastavite.

Trenutno popularni competitive pristup nudi adrenalinski prilaz svim izazovima. Poput onih izvikanih team building-a u kojima idete na rafting Tarom koji vas uopšte ne zanima, niti vas je ikada u životu zanimao, ali eto morate zbog novih običaja, valja se… Ali šta će se desiti kad pobedite sve protivnike (što je malo verovatno) ili kad svi počnu da vas izbegavaju kao nezasitog egzekutora svih saradnika (što je mnogo verovatnije, bez obzira na to koliko vremena zahtevalo), kao nekoga s kim „ne treba ulaziti u poslove”, sem ako ne želiš da iskoristi prvu priliku da te izigra lišavajući te tvog, makar maleckog, dela kolača bez šlaga i višnje na vrhu.

Distribucija digitalnih dobara je već eliminisala gotovo sve posrednike sem onih koji obezbeđuju sigurno plaćanje. Ovogodišnja krizna situacija teško je pogodila one koji barataju s realnim, materijalnim dobrima koje treba isporučiti od proizvođača do krajnjeg korisnika.

Iako sve što smo rekli ukazuje na to da se veoma oprezno odlučujete na eliminisanje koraka i posrednika u plasmanu vaše robe i usluga, trendovi ukazuju na to da mnogi odustaju najpre od klasičnog retail-a u maloprodajnim radnjama, pa ćemo uskoro „Zara” suknje i haljine kupovati online, bez uzbudljivih proba u nekom tržnom centru. Veliko, centralizovano skladište s novim ulogama preuzeće veliki deo posla.

WMS s novim ulogama

I dok se stanje u magacinima u popularnim domaćim serijama još uvek prikazuje kao haotično, realni sistemi za upravljanje magacinima su i te kako automatizovani i već spremni za nove uloge. Najpre da se podsetimo…

Sistem upravljanja skladištem (WMS) je softver napravljen da pomogne korisnicima da poboljšaju efikasnost praćenja inventara i zaliha dok se kreću kroz skladište ili distributivni centar. WMS takođe čini određene procese, poput prijema, izbora i odlaganja proizvoda, bržim i tačnijim.

Međutim, kao što ćemo videti, magacini postaju sve pametniji kako vreme prolazi, smeštajući u sisteme za upravljanje skladištem (WMS) blockchain tehnologiju i savremenu robotiku. U igri za poboljšanje WMS-a su i glasovne komande i potvrde, M2M tehnologija, IoT, ML, AI i tu se spisak ne završava. Sve to će pomoći u funkcionisanju skladišta, povećanju efikasnosti i smanjenju grešaka.

Ali druga bitna stavka je da se sve odnosi ne samo na skladište već i na distributivni centar. Šta to konkretno znači? Znači da WMS, polako ali sigurno, ulazi u područje isporuke dobara krajnjem kupcu. Najvažniji zadaci koje od budućeg (možda i sadašnjeg) WMS-a očekujemo na tom polju su:

Sastavljanje krajnjeg proizvoda (od poluproizvoda) ili kolekcije proizvoda prigodnih za zajednički transport ili isporuku. Prigodno pakovanje (just-in-time packaging) u kome se proizvod već sprema za isporuku, zavisno od načina transporta do krajnjeg kupca, ali i od zahteva kupca koji može da zatraži neki vid luksuznijeg pakovanja (za poklon i slično). Tu spada i prilagođavanje proizvoda (product customization) ako su prisutne opcije poput različite boje ili završne obrade… Najzad, od WMS-a budućnosti očekuje se da preuzme i prikupljanje podataka (customer collection services) o kupcima (korisnicima), njihovim navikama, ritmu kupovine…

eStore centralizacija

Kupci neminovno prelaze na online prodaju. Šta se dešava sa eProdavnicama? A gde su kupci, tamo su i prodavci. Naravno, možete da budete sam svoj i magacioner i prodavac, pa i isporučilac robe. Ali to je jednostavno nepraktično. Pogotovo ako je vaš obim prodaje (zapravo proizvodnje) relativno mali ili je broj kupaca ograničen ili prosto nemate dovoljno iskustva u svim aspektima ovakve vrste prodaje.

Toga su svesni i veliki eCommerce sistemi, pa kontinuirano uvode nove opcije u svoju ponudu. Često možete da birate da li ćete se odlučiti samo za uslugu plaćanja koja se nudi, preko otvaranja kompletne podrške za otvaranje sopstvene eProdavnice, pa sve do korišćenja specifičnih usluga poput logistike koju je uveo ili iznajmio ponuđač eCommerce usluge, a koja obuhvata i preuzimanje proizvoda, pakovanje i slanje do krajnjeg kupca.

U ovom kalamburu usluga često ćete ustanoviti da je neki WMS sistem uveo ostale eCommerce komponente ili da je eCommerce ponuđač, pored standardnih usluga, uveo i sopstvena skladišta i elemente logistike koji su tradicionalno u domenu WMS upravljanja.

Gde su preklapanja, granice i, posebno, gde ste vi u celoj toj priči? Nažalost, kao i u mnogim drugim pričama – nema univerzalnog, pa ni jednostavnog rešenja. Za koji set usluga ćete se odlučiti, zavisi najpre od vas, obima proizvodnje, broja artikala, prethodnog iskustva, a najvažnije stavke su planirani rast (ili razvoj) proizvodnje, baze korisnika ili kupaca, te želja da sami naučite više karika u ovom „lancu ishrane”, pa tako obezbedite i veće učešće u prihodu.

Najjednostavniji metod je onaj u kome se vi brinete samo o proizvodnji, a neki veliki sistem na sebe preuzima sve naredne korake, pogotovo ako tek počinjete i proizvodnja vam je glavna preokupacija. Ako ste već u fazi razvoja, možda je ipak dobro da neke od koraka preuzmete na sebe.

Glavni razlog je zapravo analiza tržišta i briga o kupcima, jer veliki sistemi koji sakupljaju podatke o tržištu i kupcima nerado će (ili nikada) podeliti ove podatke s vama. A kako smo iz raznih dosadašnjih digitalizacija naučili – dobra informacija zlata vredi.

