Review: Huawei MateBook X – Lagano po ceo dan

Ofanziva na tržištu mobilnih uređaja se nastavlja. Premda pod pritiskom sankcija američkog režima, Huawei se podosta “razgranao” u različitim sferama IT proizvoda, ne fokusirajući se samo na telefone. Među brojnim interesantnim proizvodima koje lansira na tržište, posebno se izdvajaju laptopovi. Naročito model koji danas imamo na testu.

Reč je o MateBook X laptopu, izuzetnom uređaju u svakom smislu, koji je osmišljen da bude vodeći model u kategoriji tankih i lakih laptopova. S masom od svega jednog kilograma, te debljinom od samo 13,6 milimetara, definitivno izgleda i deluje fantastično, ispunjavajući u potpunosti zacrtane ciljeve. Naročito su lepe odabrane boje, pošto i – Silver Frost i Forest Green deluju kao vrhunac onoga što današnja estetika može da pruži kada su prenosni računari u pitanju.

Nimalo ne zaostaje ni kvalitet izrade, budući da je laptop u potpunosti izrađen od metala, odnosno legura magnezijuma i aluminijuma. Čak je samo otvaranje olakšano zahvaljujući posebnom useku s prednje strane. Verujemo da će mnogi potencijalni kupci prosto ostati bez daha kada vide ovaj uređaj uživo i da će to biti sasvim dovoljno da se opredele za kupovinu. No, postoji i mnoštvo racionalnih razloga za tako nešto, tako da itekako vredi čitati dalje.

Fenomenalan ekran

MateBook X stiže sa Ultra FullView ekranom odnosa stranica 3 : 2. Primetite da nismo kao prvi podatak naveli ni dijagonalu, ni rezoluciju ekrana. Postoji jasan razlog za to – upravo nas oduševljava format ekrana, koji pravi otklon od standardnih laptopa sa 16 : 9 ekranima. Ovakav ekran će daleko više pogodovati svima koji rade na svom laptopu, posebno prilikom kreiranja sadržaja ili rada u svim vrstama poslovnog softvera, budući da nudi daleko više vertikalnog prostora.

Ekran je 13-inčni, izuzetno tankih ivica i 3K rezolucije (3000 x 2000) i raditi na njemu je zaista jedinstven osećaj, posebno zbog veće vertikalne dimenzije koja definitivno puno znači. Povrh svega, ekran je osetljiv na dodir, a preciznost kontrola ovim putem je na vrhunskom nivou, kao da je reč o mobilnom telefonu. Visok stepen osvetljenosti znači i veoma dobru vidljivost na Suncu, odnosno pri spoljnom izvoru svetlosti. Huawei je definitivno na pravi način iskoristio svoje znanje iz sfere tehnologija koje se primenjuju na mobilnim telefonima.

USB-C univerzalac

Troćelijska baterija od 42 Wh je u stanju da traje tokom čitavog jednog radnog vremena (oko osam časova) bez nekih naročitih napora da se prištedi, pa i duže. Međutim, podjednako bitno jeste to što se MateBook X isporučuje s punjačem od 65 W koji se povezuje na USB-C port. S druge strane, da biste koristili standardne portove uvek morate sa sobom nositi adapter koji jedan USB-C pretvara u HDMI ili standardni USB, što će verovatno vremenom sve manje smetati, posebno sa omasovljivanjem USB-C konekcija, ali za sada stvari tako stoje. Od konektora još zatičemo standardni 3,5-mm audio priključak (samo da se po ovom pitanju ne ugledaju na telefone, koji ga sve češće odbacuju…)

No, vratimo se priči o napajanju. Dakle, ovo je univerzalac kada je napajanje u pitanju, i to znači dve stvari – možete iskoristiti ovaj punjač i za druge uređaje, ali isto tako sam laptop možete puniti i drugim USB-C punjačima. To vam daje mogućnost da na put nosite samo jedan punjač kojim ćete puniti i laptop i druge uređaje (npr. telefon i slušalice), bez potrebe da nosite sa sobom različite strujne adaptere. Huawei vas je oslobodio te brige i dodatnog tereta.

Odličan hardver

Laptop je opremljen najnovijim Intel Core i5 procesorom desete generacije, te integrisanom Intel HD 620 grafikom. Core i5-10210U radi u rasponu od 1,6 do 4,2 GHz, u zavisnosti od potreba i opterećenja, a reč je o četvorojezgarnom procesoru. Zanimljivo je da je Huawei upotrebio sistem hlađenja bez ventilatora, tako da korisnici neće biti opterećeni bilo kakvim šumovima ili vibracijama. Da, s druge strane to znači da neće moći dugo da drži visoke radne taktove procesora, ali je jasno da se ovakav računar kupuje za nezahtevno korišćenje s povremenim “burst” izletima pri maksimalnom opterećenju, pre nego za konstantan rad pri 100% opterećenju svih jezgara.

Prisutno je 16 GB RAM-a, što je sasvim dovoljno za moderne operativne sisteme. Istovremeno, fenomenalno brz SSD kapaciteta 512 GB odzivnost Windows 10 sistema podiže na maksimalan nivo. Takođe, MateBook X raspolaže sistemom s četiri zvučnika, odlične glasnoće i kvaliteta audio-doživljaja, koji je verovatno najbolji u klasi. Ne preterujemo nimalo kada kažemo da zvuk deluje odlično na ovom laptopu.

Integracija s telefonima

U praksi verovatno najzanimljivija softverska inovacija jeste i pokazatelj da Huawei razmišlja van granica dosadašnjih laptop konvencija. Naime, ukoliko posedujete Huawei telefon sa (barem) EMUI 10, možete se povezati s MateBook X laptopom, nakon čega će se na ekranu laptopa prikazati vaš telefon. Na ovaj način možete brzo i nesmetano kontrolisati uređaje bežičnim putem, odnosno razmenjivati fajlove između laptopa i telefona, upravljati telefonom i kontaktima, koristiti aplikacije instalirane na oba uređaja, sve s jednog ekrana i korišćenjem kontrola poput tastature, tačpeda, kamere ili miša. Multi-screen Collaboration funkcija omogućava jedinstvenu kontrolu nad uređajima u sklopu jednog ekosistema. Eto i dodatne koristi od istovremenog posedovanja Huawei uređaja različite kategorije.

Kod kompaktnih i laganih laptopa, obično se pravi kompromis kod kvaliteta tastature i tačpeda, iz sasvim razumljivih razloga. Potrebno je ostvariti što manje dimenzije, istanjiti laptop, ostaviti prostora za druge stvari… Ne kod MateBook X laptopa. On raspolaže sjajnom čiklet tastaturom s velikim tasterima i dobrom dubinom hoda, a tu je i pozadinsko osvetljenje. U tastaturi je integrisana i Web kamera, koja se otvara pritiskom na poseban taster u sredini gornjeg reda. Tačped donosi sjajno iskustvo zahvaljujući Huawei FreeTouch tehnologiji s preciznom detekcijom pokreta i vibrirajućom povratnom informacijom, kao i velikom površinom, tako da je upravljanje maksimalno udobno. Istovremeno je i maksimalno bezbedno jer je taster za uključivanje istovremeno i skener otisaka prstiju.

Ukupan utisak našeg višednevnog druženja s MateBook X laptopom je odličan. Nećemo reći da je bez mana, ali te mane su tipične za svaki uređaj ovog tipa i na ovom modelu su zaista minimizovane. S druge strane, nudi rešenja i opcije na koje nijedan konkurent nema odgovor što, na kraju krajeva, rezultuje kvalitetnijim korisničkim iskustvom. Tipični primeri bi bili sjajni 3:2 ekran koji nudi daleko više vertikalne radne površine, ili veoma mala masa koja nošenje laptopa čini – pravom laganicom. Naravno, takav proizvod prati i visoka cena, ali nije li tako sa svim proizvodima nove generacije koji vrede? Ono što je važno jeste da s MateBook X laptopom korisnik dobija visoku vrednost za uložen novac i veoma funkcionalnog pratioca u svojim svakodnevnim izazovima.

