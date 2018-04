Digitalno – naša svakodnevica

Veš‑mašina s kojom razgovarate, kafa koja se sama skuva čim se probudite, muzika koja se aktivira u celoj kući jednim klikom, frižider koji komunicira sa šporetom, hranjenje ljubimca dok niste u kući… Ne radujte se unapred, nije nikakav naučnofantastični film. Ili se radujte – to je sadašnjost, odnosno ona budućnost o kojoj smo nekada maštali.

Smart home (pametni dom) predstavlja automatizaciju i jednostavno upravljanje kućnim uređajima i procesima u kući putem Interneta i mobilnih uređaja. Ovo je posledica Internet of Things koncepta, tj. korišćenja Interneta u svrhu poboljšanja kvaliteta života.

Moraju li svi domovi biti pametni?

Iako neke od vas ova uvodna najava plaši, pametni dom ipak realnost koja će u jednom trenutku postati neophodna. Koliko god su se nekada ljubitelji klasike opirali kompjuterima i pametnim telefonima držeći se gramofona i magnetofona, digitalno je naša svakodnevica. Čak i oni koje zovemo „stara garda“ konačno su naučili da koriste pametni telefon, da šalju e‑mail‑ove i skajpuju. Ipak, tehnološko doba menja se brže nego ikad, a inovacije nam dolaze na mesečnom nivou. Pametni dom postao je, pre svega, priuštiv. Vrlo lako možete doći do nekog od pametnih uređaja ili senzora koji će vaš život učiniti boljim, lakšim i ekonomičnijim. Ipak, to još nije nužnost. I dalje možete imati toplu vodu, sami kuvati kafu, imati starinski frižider. Onog trenutka kada se pametni dom omasovi i kada se prema njemu kreiraju uređaji i stambeni prostori nove generacije, to više neće biti upitno. Pametni dom biće kao i pametni telefon – obavezan deo naših života.

Robovi automatizacije i robotike?

Ovaj podnaslov je za sve one koji robuju teorijama zavere, koji su protiv online života i svega što kompromituje njihovu privatnost. Ako ćemo tako, ljudi danas robuju mnogo čemu: tuđem mišljenju, nezdravom životu, serijama… posmatrano kroz prizmu toga šta nam nije neophodno, a potpuno okupira naš život. Automatizaciju smatram prirodnim procesom modernog doba. Čovek neće biti „zamenjen“, već će mu biti omogućeno da svoje vreme potroši na porodicu ili nešto drugo što voli da radi u slobodno vreme. Na banalnom primeru mašine za pranje sudova možemo videti kako je jedan „automatizovan“ uređaj sačuvao ljudima sate trljanja posuđa i izgubljenog vremena, a uz to im je i uštedeo vodu. Mi nismo robovi doba u kome živimo, već svojih navika koje su posledica nužnosti svega što nas okružuje.

Naš život uz pametni dom

O našem životu sami odlučujemo. Ako vam je pojam pametnog doma neprihvatljiv, niko vam ne brani da sutra, kada on postane nužnost, odete na neku finu destinaciju koja i dalje živi svoju neku 1845. godinu i uživate u stvarima koje volite. Život oblikujemo tako da nam svima bude što bolje. Kada ste nezadovoljni svojim životom, radite sve da vam bude bolje ili jednostavno svaki dan kukate u beskonačnom „Danu mrmota“ i nadate se nečemu s neba. Uloga pametnog doma je da nam svima bude lakše, lepše, udobnije. Da uređaji rade za nas, a ne mi za njih, i da što više vremena možemo posvetimo jedni drugima. Svedeno na svakodnevicu, pametni dom pomaže maloj bebi, koja ceo dan čeka mamu s posla, da uživa u njoj još tih nekoliko sati dok ne ode na spavanje. Pomaže mami koja, umorna od svega, može konačno da sedne i odmori se nakon napornog dana umesto da pušta sve mašine u pogon, čisti i klikće po onome što je čeka. Koliko god ovi primeri delovali stereotipno, to je realnost koju živimo. Zato prigrlite svaki pametni uređaj koji će vam tokom dana sačuvati makar 10 minuta koje možete posvetiti onima koje volite.

@JovanaVu

(Objavljeno u PC#253)

Podelite s prijateljima

Tweet