Discord dodaje novu funkciju AutoMod sličnu Twitch-u kako bi zaštitila korisnike

Discord, govorna i tekstualna komunikaciona platforma koja je skoro sveprisutna među igračima, je komunikaciono čudo, ali logistička noćna mora.

Pomoć moderatorskoj zajednici

Pojedinačni serveri mogu vrviti desetinama, stotinama ili hiljadama ljudi, što čini danonoćno moderiranje mučno teškim zadatkom. Tu se Discord nada da će AutoMod pomoći. AutoMod, koji je postao dostupan korisnicima Discord-a u 16. juna, je varijacija alata koji je postao popularan na platformama kao što su Reddit i Twitch. Kao što mu ime kaže, automatizuje delove procesa moderiranja tako da ljudski moderatori — koji su često volonteri — ne moraju da ostanu zalepljeni za svoje ekrane kako bi tekstualni razgovori i teme bili bez uvredljivih reči, diskusija van teme/zabranjenih i spama.

Na gore pomenutim platformama, postao je nezamenljiv alat u eri u kojoj se onlajn razgovori nikada ne završavaju. Discord se nada da će osloboditi ljudske moderatore za veće probleme u zajednicama kojima upravljaju. „Moderatori provode prilično pristojnu količinu vremena samo čuvajući svoje servere, ali mislim da je prava supermoć moderatora kada više neguju kulturu i vode događaje umesto da kontrolišu pojedinačne komentare“, rekao je menadžer marketinga proizvoda Discord grupe Džesi Voford. Discord-ovo shvatanje AutoModa je da može automatski otkriti, blokirati i upozoriti moderatore na reči, fraze, pa čak i na delove reči koje se smatraju neprikladnim pre nego što postanu vidljive drugim korisnicima. Takođe može automatski da istekne vreme za korisnike koji pokušaju da objave uvrede ili neželjenu poštu; ljudski moderator može kasnije odlučiti o njihovoj sudbini.

Discord-ov AutoMod je malo iznad user-made botova, koje su delovi Discord zajednice usvojili u suštini za istu svrhu, ali koji — zbog nedostatka pristupa Discord-ovom unutrašnjem radu — mogu da brišu štetne poruke samo nakon što se pojave na barem delić sekunde. Pored toga, korisnici moraju da potraže botove i instaliraju ih na svoje servere, a AutoMod je ugrađen u platformu, što ga čini pristupačnijim. Međutim, umesto da primorava Discord zajednice koje čuvaju botovi da izbace svoje pažljivo pripremljene liste ključnih reči i počnu ispočetka, Discord deli mogućnost brisanja poruka pre nego što pođu sa programerima trećih strana, efikasno nadograđujući i botove za moderiranje koje su napravili korisnici. „Ako koriste alate koji njihovu zajednicu čine bezbednijom i lakšom za upravljanje, bilo da je to preko treće strane ili preko nas, to je pobeda za nas bez obzira na to“, rekao je Voford.

Takođe je dodao da iako Discord AutoMod deli funkcionalnost sa Twitch-ovom varijacijom na temu, Discord je većinu svoje inspiracije preuzeo ne od drugih platformi, već od „razgovaranja sa našim programerima i našim administratorima“. Ova nova funkcionalnost fokusirana na bezbednost dolazi u trenutku kada je Discord pod pojačanim nadzorom i sopstvenih korisnika i političara kao što je njujorški državni tužilac Letitia James nakon otkrića da je Buffalo ubica prethodno izložio svoje planove napada na mali Discord server, koji je bio potpuno tajan do samo 30 minuta pre napada.

Uprkos tajmingu, Vofford je objasnio da je AutoMod u radu „prilično dugo“ i da njegovo lansiranje nije reakcija na tragediju. Ipak, rekao je on, tim za poverenje i bezbednost kompanije – koji radi na ublažavanju većih problema širom platforme koji uključuju štetu i nasilje poput pucnjave u Bafalu – uključen je u mnoge inicijative širom Discord-a, uključujući AutoMod. Discordova predložena lista izraza je samo početak. Mimovi se stalno razvijaju, kao i dogwhistles, nepoželjne i prevarne poruke i namerno pogrešno napisane reči koje na prstima prolaze čak i do najbudnijih filtera. Potpuno nevina reč na jednom Discord serveru može biti rasistička primedba na drugom. Voford i kompanija se nadaju da će AutoMod-ove prilagođene liste ključnih reči omogućiti moderatorima da reaguju tako brzo i sveobuhvatno da čak i kreativni trolovi izgube interesovanje.

„Ulažemo isto toliko, ako ne i više truda sa naše strane da se brinemo o bezbednosnim pitanjima čak i bez moderatora“, rekao je on. „Ali takođe znamo da moderatori često imaju najviše konteksta za ono što rade ili ne žele u svojoj zajednici. A ove vrste alata posebno imaju za cilj da im daju moćnije načine da to sami sprovedu.” Discordova novo izdana verzija AutoMod-a daleko je od gotovog proizvoda. Voford je rekao da što se tiče budućih funkcija, tim razmatra nijansiraniju AutoMod funkcionalnost koja bi, na primer, mogla dozvoliti da određena pravila stupe na snagu samo u određeno vreme dnevno kada su moderatori odsutni. Ali sve će zavisiti od korisnika. „Kada ovo objavimo, želimo da shvatimo koliko ljudi to zapravo koriste“, rekao je on. „A ako ga ljudi ne koriste, koje su stvari koje nam nedostaju?“

